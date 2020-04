Neues Angebot: Propstei Vorsfelde bringt Familien Spielideen ins Haus

Vorsfelde

Die Propstei Vorsfelde hat jetzt unter dem Motto „Spiele auf Rädern“ ein ganz besonderes Angebot gestartet: Jeweils donnerstags bringen Propsteijugenddiakonin Simone Rieger und die stellvertretende Pröpstin Sabine Kesting Spiele aller Art für jeweils eine Woche zu interessierten Familien – aber nur auf Voranmeldung.

Wie erreichen wir Familien?

Die Idee hinter der Aktion: „Wir haben uns gefragt: Wie erreichen wir Familien?“, erklärt Simone Rieger. Denn: Die meisten Kita- und Schulkinder seien nach wie vor zu Hause – „und allen Eltern geht irgendwann die Kreativität aus, was sie noch alles mit ihren Kindern machen können“. Vor allem, wenn sie im Home Office sind und sich somit um Job und Familie gleichzeitig kümmern müssen.

Spiele aller Art, outdoor und indoor, könnten helfen: Rieger und Kesting machten Werbung auf Facebook und Instagram für die Aktion und baten gleichzeitig um Spielespenden. „Wir haben 50 bis 60 Spiele gespendet bekommen“, berichtet Simone Rieger. Die landeten gemeinsam mit den Spielangeboten der Propstei im Propstei-Bulli. Darunter viele neue Spiele des Jahres, aber auch Klassiker: „Insgesamt 80 Gesellschaftsspiele für Kinder und Jugendliche zwischen drei und 16 Jahren“, fasst Rieger zusammen.Auch Outdoor-Angebote wie Riesen-Mikado und Pitchball sind dabei. Und kreative Bastelangebote.

Donnerstag startete die erste Tour

Am Donnerstagmorgen starteten sie ihre erste Tour – insgesamt 14 interessierte Familien hatten sich gemeldet. Aus Vorsfelde, Velpke, Bahrdorf, Saalsdorf. „Die Zeit von 10 bis 16 Uhr haben wir uns dafür freigehalten, den Familien die Spielgeräte bis an die Haustür zu liefern“, betont Sabine Kesting. Für die nächste Tour am kommenden Donnerstag hätten sich schon Familien aus Calvörde gemeldet – die Tour dürfte locker eine Stunde länger dauern.

Für die beiden Frauen kein Problem: „Wir wollen ja helfen und Freude bereiten“, sagt Kesting. Sie rechnet damit, bis in den Sommer hinein jeden Donnerstag unterwegs zu sein: „Solange die Kinder nicht in der Kita oder in der Schule sind.“ Aktuell erreiche man rund 30 Kinder – aus deren Familien wollen sie „ein wenig Druck raus nehmen“. Weitere Spender und Familien seien willkommen. Infos gibt es bei Simone Rieger unter der Telefonnummer 0177/ 347 18 87.

