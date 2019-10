Vorsfelde

Die Propstei Vorsfelde hat eine neue Jugenddiakonin: Am kommenden Sonntag, 3. November, führt Propst Ulrich Lincoln Simone Rieger um 15 Uhr während eines Gottesdienstes in der St. Petrus-Kirche offiziell in ihr Amt ein. Sie übernimmt die Stelle von Jochen Meißner-Warnecke, der künftig als Propsteidiakon a...