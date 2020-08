Vorsfelde

Das ist kreativ: Vom 4. bis 6. September treffen sich 24 Graffiti-Künstler aus Wolfsburg und Berlin, um eine lange Garagenrückwand an der B 188 in der Vorsfelder Südstadt zu verschönern. Für interessierte Zuschauer gibt es ein dreitägiges kleines Rahmenprogramm – mit Foodtrucks.

Konkret geht es um eine Garagenwand an der Lindenstraße 31 in Vorsfelde. Sie gehört zu einem Wohnblock des Immobilienunternehmens VRE Vorsfelde Real Estate. „Den Graffiti-Künstlern stehen an der Garagenwand 450 Quadratmeter Fläche zur Verfügung“, sagt Daniel Eyrich. Der bildende Künstler organisiert die Aktion gemeinsam mit der Farbgestalterin Beate Lutz ( Caparol Farb Design Studios) – sie hat das Farbkonzept der Wohnanlage entworfen.

Graffiti-Künstler: Kürzlich wurden verschiedene Flächen in der Autostadt gestaltet - so ähnlich könnte auch die Aktion in Vorsfelde aussehen. Quelle: Anja Weber

„Die Idee fußt darauf, unterschiedliche Stile der Künstler in ein gemeinsames, zusammenhängendes Kunstwerk zu transzendieren“, betont Diplom-Designer Daniel Eyrich. Er ist bereits seit Tagen dabei, die Garagenwand mit einem stimmigen Farbkonzept auf die Graffiti-Aktionstage vorzubereiten. Man bereite den Hintergrund für die Graffiti-Künstler vor, sagt er. „Das existierende Farbkonzept ist so angedacht, dass es den Künstlern noch genügend Freiheit bietet, um sich auch in der Farbgestaltung ihrer Werke selbst kreativ entfalten zu können.“

Aktiv sind die Künstler am Freitag und Samstag, 4. und 5. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 6. September, von 10 bis 16 Uhr. Zuschauer sind ausdrücklich erwünscht – für sie stehen an der Lindenstraße Foodtrucks bereit. Die beste Sicht auf die Kunstwerke hat man allerdings vom Gehweg an der B 188 aus. „Die Leute können aber rund um die Lindenstraße parken“, versichert Daniel Eyrich.

