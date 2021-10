Neuhaus/Reislingen

Im Ortsrat Neuhaus-Reislingen bahnt sich eine Revolution an. Es ist durchaus möglich, dass die SPD hier nicht erneut den Ortsbürgermeister stellen wird – erstmals nach Jahrzehnten.

Lange Jahre führte Bernd Sudholt das Gremium an, 2006 folgte im Amt Parteikollege Hans-Jürgen Friedrichs und für die aktuelle Legislaturperiode hatte sich eigentlich der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Thomas Heyn während des Wahlkampfs schon warmgelaufen. Die SPD stellt fünf Ortsratsmitglieder, die CDU errang vier Sitze, die PUG bekam zwei – und ist so das Zünglein an der Waage.

Heyn will’s wissen: Was meint das Volk?

Die Vorgespräche mit den Fraktionssprechern von CDU und PUG liefen offensichtlich nicht wie gewünscht. Denn jetzt geht Heyn in die Offensive: Er ruft die Öffentlichkeit dazu auf, ihm in der letzten Bürgersprechstunde des noch bis zur Sitzung am 11. November amtierenden Friedrichs am Dienstag, 9. November, in der Sprechstelle in Reislingen ihre Meinung zu sagen. Seine Ansicht: „Der Bürgerwille wird mit Füßen getreten.“ Denn die Mehrheit war nicht nur für die SPD, Heyn bekam auch in absoluten Zahlen die meisten Einzelstimmen aller Kandidierenden (735).

Die Kandidaten der anderen Fraktionen – Jan Schroeder aus Reislingen (PUG, 638 Stimmen) und Oliver Prietzel aus Neuhaus (CDU, 543 Stimmen) – brauchen sich mit ihren Ergebnissen nicht zu verstecken. Aber, so Heyn: „Auch wenn die Mehrheitsverhältnisse eine andere Koalition zulassen würden, ist dieses Verhalten befremdlich.“

Befremdlich finden die anderen eher den Vorstoß von Heyn. CDU-Fraktionssprecher Lars Bollwien weist darauf hin, dass der Posten des Ortsbürgermeisters nicht per Direktwahl entschieden wird – und dass es eher darum gehe, dass die Mehrheit des Gremiums hinter dieser Person steht. Er sei sehr überrascht von Heyns Schritt in die Öffentlichkeit, sagte er.

Schachern um Ämter

Nach WAZ-Informationen hatte Bollwien Heyn vorgeschlagen, die CDU würde ihn als Vize wählen, wenn er dem Polit-Neuling Prietzel das Amt überlässt. Prietzel selbst erklärte auf Nachfrage: „Man ist in der CDU der Meinung, dass ich das Potential habe – Durchsetzungsvermögen und eine gewisse Ruhe. Das Schachern ohne Ende in der Politik will ich nicht mitmachen. Ich will für die Bürger kämpfen, nicht für Fraktionen. Aber warum sollte ich jetzt Nein sagen? Ich habe mich schließlich als Ortsbürgermeister-Kandidat aufstellen lassen. Warten wir erstmal den 11. November ab...“

Dann wird es wohl auf die beiden Stimmen der PUG ankommen. Im Ortsrat sitzen Jan Schroeder und – Überraschung – Uwe Hackländer. Der war zwar über die Liste laut amtlicher Bekanntmachung nicht eingezogen, hatte aber deutlich mehr Stimmen als die beiden anderen Listenkandidaten, die daraufhin freiwillig auf ihr Mandat verzichteten. „Genau das ist Durchsetzung des Wählerwillens“, stichelt Schroeder.

Dass Heyns direkter Wahlkampf-Konkurrent kein Blatt vor den Mund nimmt und kein Freund der SPD ist, ist bekannt. „Ich kann trotzdem mit ruhigem Gewissen schlafen“, sagt Jan Schroeder. Mit dem Wählerwillen sei beim Blick auf die Stimmenverteilung für die einzelne Kandidaten der drei Fraktionen alles vereinbar, findet er. Schroeder ergänzt. „Lassen wir doch mal die Kirche im Dorf: Der Ortsrat empfiehlt nur. Es geht hier nicht um das Amt des Oberbürgermeisters.“

Von Andrea Müller-Kudelka