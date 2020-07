Polizei nimmt Einbrecher in Vorsfelde fest

Vorsfelde

Schneller Fahndungserfolg für die Polizei: Drei mutmaßliche Einbrecher im Alter von 17, 18 und 19 Jahren wurden am frühen Donnerstagmorgen in Vorsfelde festgenommen. Zwei Zeugen hatten die drei jungen Männer bei ihrer Tat beobachtet und die Polizei verständigt.

Durch das Bellen des Hundes aus dem Schlaf geholt, bemerkte eine Zeugin die Dreiergruppe, als sie gegen 4.15 Uhr mehrfach an dem betroffenen Mehrfamilienhaus an der Helmstedter Straße auftauchte. Als das Trio schließlich versuchte, die Eingangstür gewaltsam aufzubrechen, alarmierte die Anwohnerin per Notruf die Polizei. Ein zweiter Zeuge sah die flüchtigen Täter und merkte sich das Autokennzeichen des Golf, in dem die Täter unterwegs waren.

Polizei stoppte junge Einbrecher auf dem Weg nach Danndorf

So konnte eine Polizei-Streife den gesuchten Golf wenig später an der Helmstedter Straße in Richtung Danndorf ausfindig machen und stoppen. Unterdessen stellten Beamte an der Haupteingangstür des Mietshauses starke Beschädigungen fest. Die Ermittlungen dauern an.

