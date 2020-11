Wolfsburg

Die Polizei Wolfsburg warnt vor einer wachsenden Gefahr von Wildunfällen im Herbst. Von Januar bis Oktober sei die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Wildtieren im Vergleich zum Vorjahr zwar von 225 auf 187 um rund 17 Prozent gesunken. „Trotzdem steigen die Zahlen erfahrungsgemäß in dieser Jahreszeit wie schon in den letzten Wochen spürbar an“, sagt Verkehrsexperte Andreas Wagner von der Wolfsburger Polizei.

Einen Grund für den Rückgang der Unfallzahlen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres sieht der Hauptkommissar in der Corona-Pandemie. Da zahlreiche Firmen-Mitarbeiter ihre Arbeit ganz oder teilweise von zu Hause verrichten, wirke sich das Homeoffice direkt auf den Straßenverkehr aus. „Gerade zu den unfallkritischen Zeiten für Wildunfälle waren deutlich weniger Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs“, so Wagner.

Bislang gab es deutlich weniger Unfälle auf den besonders gefährdeten Strecken

Außerdem hätten die gemeinsam von Polizei, Stadt und der Jägerschaft umgesetzten Maßnahmen zur Senkung des Unfallrisikos ihre Wirkung gezeigt, gerade im Bereich der hauptsächlich betroffenen Strecken wie der K 31 zwischen Velstove und Brackstedt oder in Abschnitten der K 114. Die erhöhte Bejagung und die dadurch verstärkte Vergrämung des Wildes sowie die Anpassung von Beschilderungen hätten offenbar auch zu einer vorausschauenden Fahrweise geführt. So habe es bis Ende Oktober auf der Kreisstraße 31 lediglich zehn Unfälle gegeben, während es 2019 noch 18 waren. Ebenso verhält es sich auf der Kreisstraße 114 nahe Fallersleben. Hier gab es im vergangenen Jahr 13 Verkehrsunfälle mit Wild, dieses Jahr waren es bisher sechs.

Im Morgengrauen und in der Abenddämmerung bestehe die größte Gefahr eines Wildunfalles

Im Herbst verstärken laut Wagner schlechte Witterungsverhältnisse und schlechte Sicht die Gefahr von Wildunfällen. Auf nassglatten Straßen verlängere sich der Anhalteweg bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h um etwa die Hälfte von 83 auf 124 Meter. Im Morgengrauen und in der Abenddämmerung bestehe die größte Gefahr eines Wildunfalles. Trotzdem könnten Wildunfälle zur jeder beliebigen Tages- und Jahreszeit passieren und auch an Stellen, wo kein Warnschild „Wildwechsel“ steht. Deshalb mahnt der Verkehrsexperte, im Wald und an unübersichtlichen Wald- und Feldrändern den Fuß vom Gas zu nehmen. Wenn Wild an oder auf der Straße steht, sollte man sofort Abblenden und kontrolliert bremsen, aber auf keinen Fall versuchen auszuweichen.

Die Folgen eines Wildunfalles werden laut Wagner gern unterschätzt: Anfang Mai ereignete sich auf der K 46 zwischen Kästorf und Brackstedt ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 19 Jahre alter Fahranfänger und seine gleichaltrige Mitfahrerin schwer verletzt wurden. Nach Zeugenangaben wollte der Audi-Fahrer in einer Linkskurve einem kreuzenden Reh ausweichen. Da der 19-Jährige sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielt und deutlich zu schnell fuhr, kam er mit seinem Audi von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Beide Schwerverletzte kamen ins Klinikum.

