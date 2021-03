Das Quartier III im Mega-Baugebiet Sonnenkamp wird geplant – und als Anreiz für den Bau von Photovoltaikanlagen sollen die Bauvorgaben nochmal geändert werden. Das war ein Ergebnis in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in Wolfsburg. Zweifel an der generellen Notwendigkeit von Neubauten äußerten allerdings PUG und AfD.