Vorsfelde

Seit April laufen Bauarbeiten in Vorsfelde, wo Mietwohnblöcke aus den 70er-Jahren saniert werden. Die Adler Group berichtet, was bisher schon passiert ist und welche Maßnahmen in den nächsten Monaten geplant sind. Das Projekt solle in jedem Fall beendet werden – unabhängig vom Ergebnis der Verkaufsverhandlungen, die das Unternehmen zur Tilgung von Schulden aktuell führt.

Wenn der Winter nicht zu lange dauert, soll das Vorsfelder Projekt im Heidgarten im Mai 2022 endgültig abgeschlossen sein, ein Ende der Strangsanierung ist schon spätestens Anfang Dezember geplant. Danach finden noch Arbeiten an der Fassade und am Dach statt. Die Außenanlagen folgen später. „Sonst besteht das Risiko, dass sie durch die Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen werden“, erläutert der Adler-Sprecher.

Großer Spielplatz wird erst 2023 wieder bestückt

Er kündigt an: „Wir werden einiges an neuem Außenmobiliar aufstellen und die Spielplätze erneuern. Dazu werden wir uns von den Planungsbüros Inspirationen und Konzepte vorstellen lassen. Wir können uns auch vorstellen, dass wir die Kinder vor Ort zu einem Kindertag bei Kuchen und Saft einladen und dann im Rahmen eines Kreativwettbewerbes ihre Wünsche abfragen.“ Die größte Spielfläche befindet sich an der Straße „Über dem Wechsel“. Dort geht es aber erst 2023 nach der Planung sichtbar los.

Aktuell laufen Elektro- und Putzarbeiten

Aktuell laufen Elektro-, Fenster- und Putzarbeiten in den Wohnungen, um allen, die jetzt noch in Gästewohnungen untergebracht sind, bis Weihnachten einen Rückzug in ihre gewohnte Umgebung zu ermöglichen. Darüber hinaus finden Arbeiten zur Aufstockung auf dem Dach statt. „Die Fenster sind allesamt bereits eingebaut. Die Dämmung ist ebenfalls bei etwa der Hälfte der sechs Blöcke angebracht. Anschließend folgt der Putzauftrag und dann wird auch zügig das Gerüst wieder abgebaut“, erläutert ein Bauleiter der Adler-Group. „In der Summe läuft alles nach Plan“, betont Sprecher Rolf-Dieter Grass. Von 22 neuen Wohnungen im Lüneburger Ring seien bereits 21 vermietet. Alle Wohnungen in den bereits sanierten und modernisierten Objekten seien belegt.

Feuchte Wände: Die Mieterinitiative Vorsfelde sammelt Beschwerden von Bewohnern, dieses Bild stammt laut ihren Angaben aus der Bromer Straße. Dort laufen zurzeit Bauarbeiten. Quelle: privat

Beschwerden über nicht funktionsfähige Heizungen und feuchte Wände kommentiert der Sprecher wie folgt: „Wir haben am intakten Heizungsnetz bis auf den hydraulischen Abgleich an den zukünftigen, deutlich geringeren Wärmebedarf der Häuser, nichts geändert. Allein in den Wohnzimmern musste wegen der neuen Fensterelemente ein Heizkörper ausgetauscht werden. Da wir großflächig die alte Dachabdichtung für die Aufstockung entfernen mussten, die Treppenhäuser nach oben hin erweitert haben und Durchbrüche für Rohre erstellen mussten, ist leider bei länger anhaltenden starken Regenschauern Wasser in einige Wohnungen gelaufen - trotz Interimsabdichtung. Mit der Heizung hat das nichts zu tun. Unsere Bauleute waren aber eigentlich immer gleich zur Stelle, um die Schäden zu beseitigen.“

Er versichert auf Nachfrage, dass alle Wohnungen im gleichen Standard saniert würden – völlig unabhängig davon, ob ein Mieter die Miete selbst bezahlt oder dafür Transferleistungen (Mietzuschuss, Hartz IV) in Anspruch nimmt. „Wenn Restmängel vorhanden sind, werden diese bei der Übergabe zusammen mit den Mietern aufgenommen und kurzfristig behoben.“

Anfrage im Ortsrat Ilario Ricci (Die Linke), neu im Ortsrat Vorsfelde, hatte zur Situation bei den örtlichen Adler-Immobilien eine Anfrage an die Wolfsburger Verwaltung gestellt, die erst bei der nächsten Sitzung des Gremiums beantwortet werden soll, da Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide sich dem Thema ausführlich widmenn will. Ricci sieht „Hinweise, dass die Modernisierungen kostensparend unfachmännisch (...) ausgeführt werden“ und kritisiert „erhebliche Mietsteigerungen“. Es drohe deshalb „die Vertreibung“ bisheriger Mieter und Mieterinnen. Wissen möchte er, welche Vereinbarungen mit Adler im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages getroffen wurden und welche bei einem Verkauf an die LEG oder andere Interessenten Bestand haben. Außerdem fragt er, ob angesichts der angespannten Lage auf dem Wolfsburger Wohnungsmarkt beabsichtigt sei, Gespräche zu Sozialstandards für die Immobilien zu führen, die bisher nicht mietsteigernd modernisiert wurden. Die Linke regt an, gemäß § 172 BauGB eine Soziale Erhaltungssatzung (Milieuschutzsatzung) für das Gebiet „Über dem Wechsel“ zu erlassen oder den Wohnungsbestand in Vorsfelde in eine landeseigene Wohnungsgesellschaft zu überführen. Letzteres würden auch DGB und SPD unterstützen. Zudem fragt Ricci konkret nach städtischen Mehrkosten bei Transferleistungen (ALG 2, Grundsicherung, Wohngeld), die nach Modernisierungen/Mietsteigerungen an Unternehmen zu zahlen sind.

Alle Mieter, deren Wohnungen saniert wurden (das waren in diesem Jahr 132) hätten ein Angebot für eine Ersatzwohnung erhalten. Einige hätten sich aber lieber selbständig eine andere Unterkunft gesucht. Die Sanierungsmaßnahmen in den Wohnungen dauerten im Schnitt etwa fünf Wochen. Um den möglichst störungsfreien Ablauf zu gewährleisten – im Hinblick auf Corona sowie bei Rutschgefahr durch Staub oder Wasser – sei ein Büro für Sicherheit und Gesundheit (SIGEKo) beauftragt. „Darüber hinaus ist ein dauerhafter Wachschutz auf der Baustelle. Weiterhin sorgt die Bauüberwachung für einen koordinierten Ablauf. Das ist aus unserer Sicht der Maßstab für eine angemessene Prävention.“

Von Andrea Müller-Kudelka