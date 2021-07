Vorsfelde

„Es wird eine ganz normale Ortsratssitzung ohne Grußworte, Ansprachen oder ähnliches.“ Er sei schließlich noch einige Monate im Amt und werde immerhin noch einmal die erste Sitzung nach den Kommunalwahlen leiten. Mit dieser selbst geäußerten Erwartung lag Günter Lach (CDU), noch amtierender Ortsbürgermeister von Vorsfelde, allerdings komplett falsch...

Als der Ortsrat Vorsfelde am Dienstag zu seiner voraussichtlich letzten Sitzung vor den Wahlen im September im Saal des Schützenhauses zusammenkam, da lief die Zusammenkunft keineswegs „normal“ ab. Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) war gekommen, um Lach, der nicht mehr für einen Sitz im Ortsrat kandidieren wird, persönlich für sein kommunalpolitisches Wirken für die Stadt Wolfsburg und den Stadtteil Vorsfelde zu danken. Den 66-Jährigen, der in zwei Legislaturperioden auch Bürgermeister von Wolfsburg war, würdigte Mohrs als wichtigen und guten Partner, der gleichzeitig viel für Vorsfelde erreicht habe.

Günter Lach hat 125 Sitzungen geleitet – und keine einzige verpasst

So könne der Ortsbürgermeister unter anderem besonders stolz darauf sein, den Ausbau des Schulzentrums Vorsfelde vorangetrieben und damit einhergehend die Rückkehr der gymnasialen Oberstufe bewirkt zu haben. „In Vorsfelde freut man sich natürlich darüber“, sagte Mohrs, „in Kreuzheide allerdings weniger.“ Den Protokollen der Vorsfelder Ortsratsarbeit habe der Oberbürgermeister zuvor beeindruckende Zahlen entnommen. So sei Günter Lach 1996 erstmals für die CDU in den Ortsrat eingezogen, 2001 wurde er zum Ortsbürgermeister gewählt. „Es lässt sich festhalten“, so sagte Mohrs, „dass Herr Lach in drei Legislaturperioden insgesamt 125 Sitzungen des Ortsrates geleitet und nicht in einer gefehlt hat.“

Zur Galerie Lange Zeit war Günter Lach in der Vorsfelder Politik aktiv. Nun verabschiedet er sich aus dem Ortsrat. Die WAZ blickt zurück.

Neben der kommunalpolitischen Arbeit sei Günter Lach zudem ein großer Förderer des Vereinslebens gewesen, habe Feiern und Veranstaltungen mit organisiert. Persönlich wünschte er Günter Lach, der die Schwächung durch eine Krebserkrankung als Ursache für den teilweisen Rückzug aus der Politik genannt hatte, beste Genesung und alles Gute für die Zukunft. Dank und Anerkennung des Oberbürgermeisters galten ferner dem stellvertretenden Ortsbürgermeister Karl Haberstumpf (SPD), der bei den kommenden Kommunalwahlen ebenfalls nicht mehr für ein politisches Amt kandidieren wird.

Günter Lach möchte aber nochmal einmal für den Stadtrat kandidieren

Und auch die Fraktionsvorsitzenden der im Ortsrat vertretenden Parteien dankten dem scheidenden Ortsbürgermeister für seine jahrzehntelange Arbeit. Die drei Fraktionssprecher Alfred Klenner (CDU), Kerstin Struth(SPD) und Sandra Straube(PUG) würdigten im Namen des gesamten Ortsrates insbesondere die besonnene Versammlungsführung des Ortsratsvorsitzenden. „Wir haben die Zusammenarbeit genossen“, betonte Sandra Straube. Alfred Klenner sprach die Hoffnung aus, dass Günter Lach weiterhin für den Stadtteil Vorsfelde und seine Vereine aktiv bleibe. Die Fraktionssprecher ehrten darüber hinaus auch den ausscheidenden stellvertretenden Ortsbürgermeister Karl Haberstumpf für sein Engagement.

Diese Politiker verlassen den Vorsfelder Ortsrat Bewährte Kräfte hören auf, es wird einige neue Gesichter geben im Ortsrat Vorsfelde. Neben Ortsbürgermeister Günter Lach (CDU), der aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten möchte, haben auch Karl Haberstumpf (SPD) und Günter Pleil (CDU) angekündigt, im September nicht mehr für den Sitz im Ortsrat kandidieren zu wollen. Ortsbürgermeister Günter Lach kann auf eine schillernde Politkarriere zurückblicken, seit 1993 in die CDU eintrat. So war er beispielsweise von 2009 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages, in den Jahren 2006 bis 2011 sowie seit 2016 bis heute Bürgermeister der Stadt Wolfsburg. „Jetzt sollen mal die Jüngeren ran“, begründet der noch amtierende stellvertretende Ortsbürgermeister Karl Haberstumpf seinen Rückzug aus der Vorsfelder Kommunalpolitik. Trotz seiner 83 Jahre fühle er sich zwar topfit und könnte sicher noch weitermachen, aber ein Blick voraus habe ihn doch bewogen, davon abzusehen. „Die Legislaturperiode dauert fünf Jahre“, sagte er lächelnd, „dann wäre ich 88.“ Das könne er sich so wirklich nicht vorstellen. Immerhin bleibt kommunalpolitisches Engagement in der Familie Haberstumpf: Ehefrau Edeltraud hat sich entschieden, im September für den Ortsrat zu kandidieren. Mit Günter Pleil (CDU) geht es weiteres Urgestein des Ortsrats Vorsfelde in den kommunalpolitischen Ruhestand. „40 Jahre im Ortsrat sind genug“, sagt der 75-jährige, der auf einige Jahre als stellvertretender Ortsbürgermeister und Fraktionssprecher zurückblicken kann. „Ich bin übrigens dankbar, dass meine Frau Birgit das solange mitgemacht hat“, schmunzelt Pleil. Untätig allerdings wolle er auch künftig nicht seine Tage verbringen, erklärt er. So bleibt weiterhin engagiert im Kreis- und Landesvorstand des Verbandes Wohneigentum (zuvor Siedlergemeinschaft) sowie im Ortsverband Vorsfelde und Reislingen.

Günter Lach dankte bewegt für die ehrenden Worte. Er wertete es als besondere Vorsfelder Stärke, dass man zwar oft kontrovers diskutiert habe, letztlich aber schließlich immer geschlossen aufgetreten sei. Im Gespräch mit der WAZ betonte Lach allerdings, dass er aus den genannten gesundheitlichen Gründen die Tätigkeit als Ortsbürgermeister und Ortsratsmitglied aufgeben werde. „Ich habe mich allerdings entschieden“, so Lach, „definitiv noch einmal für die CDU im Stadtrat Wolfsburg zu kandidieren.“ Eine Entscheidung, die CDU-Kreisvorsitzender Christoph-Michael Molnar begrüßte. „Günter Lach wird auf Grund seiner erfolgreichen politischen Arbeit im September sicher viele persönliche Stimmen auf sich vereinigen können“, sagte er auf WAZ-Anfrag

Von Burkhard Heuer