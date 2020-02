Fuhrenkamp: Ortsrat kritisiert fehlerhaftes Protokoll der Stadt

Vorsfelde

Normalerweise melden sich Ortsratsmitglieder beim Tagesordnungspunkt „ Protokoll der letzten Sitzung“ nicht zu Wort. Alfred Klenner ( CDU) tat es in der jüngsten Sitzung des Vorsfelder Ortsrates trotzdem und forderte einen wichtige Ergänzung im Protokoll. Es geht um die umstrittene Fuhrenkamp-Bebauung.

Lücke im Protokoll

Der Ortsrat hatte sich in seiner vorherigen Sitzung für die Planung eines Neubaugebiets am Fuhrenkamp (Promilleweg) ausgesprochen. Was im Protokoll der Sitzung nachzulesen ist. Was nicht ins Protokoll aufgenommen wurde, sind die Äußerungen einiger Ortsratsmitglieder. „Das ist so nicht in Ordnung“, betonte Klenner. Konkret bezog er sich auf Anmerkungen von Kerstin Struth ( SPD) und Sandra Straube (PUG).

Keine Belastung für korrekte Bauherren

Zusammengefasst habe man „einen adäquaten Lösungsvorschlag für die bereits bestehenden Objekte“ gefordert. Man habe Wert darauf gelegt, „dass diejenigen, die sich bei der jetzigen Bebauung an die Vorschriften gehalten haben, nicht im Rahmen der jetzigen Bebauungsplanung zusätzlich noch belastet werden.“

Im Klartext: Jahrzehntelang haben Bürger am Fuhrenkamp gegen Vorschriften verstoßen (etwa zu große Häuser), jetzt soll die Bebauung nachträglich legalisiert werden. Damit nicht genug: Um sie herum soll ein Neubaugebiet entstehen, mit neuer Infrastruktur, versteht sich.

Ungleichheiten einvernehmlich regeln

Klenner betonte: „Unser Ziel war es in erster Linie, die jetzigen Ungleichheiten, die schon seit Jahrzehnten im Raum stehen und von der Verwaltung nicht aufgegriffen wurden, nun endlich einvernehmlich zu regeln.“ Man dürfe die Bürger, die sich ans geltende Baurecht gehalten haben, nicht nachträglich bestrafen. Außerdem bitte man darum, „im Rahmen der gesamten Bebauungsplanung ebenfalls besonders die verkehrliche Situation zu berücksichtigen“.

