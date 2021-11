Nordsteimke

Im Ortsrat Barnstorf-Nordsteimke gibt Schwarz-Grün künftig die Richtung an – hier aber mit einem Duo einer jüngeren Politik-Generation an der Spitze. „Wir haben in den Sondierungsgesprächen die größten Schnittmengen erkannt“, sagen Ortsbürgermeister Philipp Kasten (CDU) und Stellvertreterin Merit Buama (Bündnis90/Die Grünen). Gemeinsam mit den Stimmen der FDP und der PUG schickten sie Ex-SPD-Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann nach zehn Jahren im Amt in die Opposition.

Das ist der Ortsrat Barnstorf-Nordsteimke Im Ortsrat Barnstorf-Nordsteimke gibt es neun Sitze. Jeweils drei davon belegen die Fraktionen der CDU (Ortsbürgermeister Philipp Kasten, Harald Hoppe, Katharina Ahrend-Jäschke) und die SPD (Hans-Georg Bachmann, Michael Arnold, Norman Baumann). Jeweils ein Sitz ging an Bündnis90/Die Grünen (Vize-Ortsbürgermeisterin Merit Buama) sowie an die PUG (Melissa Jo Koch) und die FDP (Andreas Meister).

Kasten, der in der Barnstorfer Siedlung Waldhof lebt, und die Nordsteimkerin Buama haben an direkt aufeinander folgenden Tagen Geburtstag. Wichtiger ist aber das gemeinsame Haupt-Ziel. „Wir wollen das dörfliche Leben in den Ortsteilen stärken. Wir werden die Wohnbauoffensive offensiv aber objektiv betrachten“, sagt der Waldhofer. Wichtig sei jetzt vor allem der Blick auf das Mega-Baugebiet Sonnenkamp, hier setze die Politik wichtige Rahmenbedingungen für die Zukunft, meint Buama.

Der neue Ortsbürgermeister Name: Philipp Kasten Alter: 35 Beruf: Versicherungsfachwirt, Nebenerwerbs-Landwirt Familie: verheiratet Hobbies: Fußball, Jagd, Landwirtschaft

Deshalb stimmte sie auch gemeinsam mit der Mehrheit in der allerersten Ortsratssitzung für den Bebauungsplan Windmühlenberg, um den seit 2015 gestritten wird. Nur die SPD hatte für eine erste Lesung plädiert, wollte nochmals in die Beratung.

Ortsrat gibt das Go fürs Baugebiet Windmühlenberg

Buama sagt: „Ich bin kein Fan des Baugebiets, aber wir sollten uns angucken, womit wir uns wirklich beschäftigen wollen.“ Am Windmühlenberg sei schon so vieles geprüft und verändert worden, jetzt müsse auch langsam mal entschieden werden.

Die neue Vize-Ortsbürgermeisterin Name: Merit Buama Alter: 35 Beruf: Agrarökonomin (Volkswirtin Schwerpunkt Landwirtschaft), Organisation des Kakao-Einkaufs für Ritter Sport Familie: verheiratet, zwei Kinder (5 und 7) Hobbies: Backen und Gartenarbeit, Vorsitzende des Vereins „Nachhaltiger Kakao“

An Selbstbewusstsein mangelt es den beiden offensichtlich nicht. Philipp Kasten ist durch das Vorbild seines Vaters, Nebenerwerbs-Landwirt Dr. Hans-Heinrich Kasten, in die Politik und zur CDU gekommen. Im Ortsrat rückte er 2020 für Simone Horstmann nach, die 2018 zur PUG gewechselt war und schließlich aus Frust über die Verkehrsplanung in Wolfsburg vorzeitig ganz ausschied.

Die Entwicklungen an der Landesstraße 290 stehen für den aktuellen Ortsrat weiterhin im Fokus. In diesem Zusammenhang möchten die Nordsteimker wissen, wann der Radweg am Feldscheunenteich endlich wieder frei befahrbar sein wird. Zudem drängte Kasten auf einen Sachstandsbericht zur Salamanderschranke in Waldhof, die noch immer nicht automatisch funktioniert, sondern per Zeitschaltuhr offenbar mehr schlecht als recht gesteuert wird.

Von Andrea Müller-Kudelka