Das Dorfgemeinschaftshaus im Anbau an das Sportheim Velstove hat eine weitere parlamentarische Hürde genommen. In seiner Sitzung am Mittwoch sprach sich der Ortsrat Brackstedt, Velstove, Warmenau einstimmig für den Satzungsbeschluss aus. Stadtplaner Detlev Koch hatte die Vorlage erläutert und war dabei unter anderem auf Naturschutzbelange eingegangen. Der Verlust von Grünfläche wird durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns ( CDU) nahm die Informationen mit Erleichterung entgegen, schließlich kämpfe man seit Jahren für dieses Objekt und habe manchmal „schon graue Haare bekommen“.

Kritisch hingegen betrachtete der Ortsrat die weiteren Maßnahmen am ursprünglichen Unfallschwerpunkt Kreisstraße 46/Hubertusstraße. Man wünscht sich von der Verwaltung genauere Zahlen. Die Unfallhäufigkeit habe in den vergangenen Monaten deutlich abgenommen, so die Ansicht des Ortsrates.

In einem interfraktionellen Antrag wird die Verwaltung gebeten, einen Entwurf für eine Gestaltungssatzung der Ortskerne Brackstedt, Velstove und Warmenau vorzulegen. Es würden zunehmend ältere Häuser verkauft an Investoren, die dort neu bauen. Der dörfliche Charakter verschwinde immer mehr. Beantragt wurde ferner eine Ladestation für E-Mobilität im Gewerbegebiet Warmenau-Ost und die Anbindung des Ortsteils Warmenau an das ÖPNV-Netz der Stadt Wolfsburg.

Einstimmig hat der Ortsrat schließlich einen Wechsel an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Velstove bestätigt. Als Nachfolger von Guido Fricke, der am 12. Dezember aus dem Amt scheidet, wurde Marc Hennig mit zum neuen Ortsbrandmeister ernannt. Sein Stellvertreter ist Felix Miethe.