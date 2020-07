Barnstorf/Nordsteimke

Personeller Wechsel und Veränderung der Fraktionsstärken im Ortsrat Barnstorf-Nordsteimke: Für Simone Horstmann (PUG) wurde Philipp Kasten ( CDU) am Mittwoch neu ins Amt eingeführt. Horstmann hatte im Februar ihr Mandat niedergelegt. Bei den Ortsratswahlen 2016 war die langjährige Kommunalpolitikerin zunächst für die CDU in den Ortsrat eingezogen, später verließ sie die Fraktion und war parteilos, ehe sie sich 2018 der PUG anschloss.

Verpflichtung mit Faustgruß statt Handschlag

Dank Corona gab es bei der Verpflichtung des Waldhofers Philipp Kasten (33) eine viel belächelte Premiere: Statt des obligatorischen Handschlags begrüßte Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann ( SPD) das neue Ortsratsmitglied mit dem sogenannten „fist bump“, dem Faustgruß. Kasten, dessen Vater Hans-Heinrich Kasten ebenfalls viele Jahre das kommunalpolitische Leben mitgestaltet hat, freute sich auf die neue Herausforderung. Der ausgebildete Landwirt, jetzt für eine Versicherung tätig, wird sich nach eigenen Worten natürlich um landwirtschaftliche Belange der Region kümmern, sich aber darüber hinaus für die Förderung des Dorflebens und Erhalt von Traditionen einsetzen.

Der weitere Verlauf der Ortsratssitzung, erneut wurde im Wolfsburger Rathaus getagt, war dann geprägt von Informationen und Anträgen. So teilte Ortsbürgermeister Bachmann mit, dass die Salamanderschranke zwischen Waldhof und Barnstorf kurz vor der Vollendung stehe. Mit Anwohnern und Landwirten sollen die Öffnungsphasen beispielsweise in Erntezeiten erörtert werden. Bei einem Ortstermin mit den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben sei zudem die Hochwassersituation in den Ortsteilen besprochen worden. In einer der nächsten Sitzungen erwartete man dazu Berichte von WEB und Verwaltung. Dabei könnte auch die Anregung des stellvertretenden Ortsbürgermeisters Harald Hoppe ( CDU) zur Sprache kommen, der eine offenbar unzulängliche Grabenräumung und Rohrreinigung festgestellt hat.

Ortsrat wünscht sich mehr Informationen zu Bauarbeiten

Einen besseren Informationsfluss wünscht sich SPD-Fraktionssprecher Frank Poerschke: „Wenn in den Straßen umfangreiche Bauarbeiten anlaufen, möchten die Anwohner doch gern mal erfahren, was hier passiert und wie lange die Behinderungen andauern könnten.“ Einen aktuellen Sachstandsbericht über das Neubaugebiet Sonnenkamp wünscht sich CDU-Fraktionssprecher Jochen Schröder, während Michael Mannott (PUG) an das Vorhaben erinnerte, ein brachliegendes Gelände in Barnstorf zu einer Blühwiese umzugestalten. Auf dem Areal soll zwar später die neue Kita gebaut werden, doch bis dahin könnte man es gut zum Wohle der Insekten nutzen.

Weitere Themen waren die defekte Straßenbeleuchtung in der Büssingstraße und die Reparaturen der Straßenbeläge im Rodelandring sowie Kalkbergweg in Nordsteimke.

