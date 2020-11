Nordsteimker Vereine überraschen Bürger mit Kalender und Weihnachtsgrüßen

Nordsteimke

Normalerweise finden in Nordsteimke zur Weihnachtszeit mehrere Veranstaltungen statt. Da diese wegen Corona alle abgesagt werden mussten, haben sich die Vereine und der Ortsrat eine Überraschung ausgedacht, um den Anwohnern zumindest eine kleine Freude zu bereiten. An jeden Haushalt wurde ein Adventskalender und ein Weihnachtsgruß verteilt.

„Wir kommen in dieser Konstellation eigentlich zusammen, um den Adventsmarkt zu planen“, erklärte Ortsbrandmeister Matthias Dressler. Nun nutze man das Gremium, um sich Alternativen zu überlegen. Aus mehreren Vorschlägen wurde dann die Idee mit der Verteilung der Adventskalender ausgewählt.

Anzeige

Es sind etwa 45 Straßen und mehr als 900 Haushalte

Zusammen mit Vertretern der anderen Vereine stand Dressel dann am Samstagvormittag vor dem Haus von Michael Arnold. Der Vorsitzende der Jungen Väter hatte in stundenlanger Arbeit einen Plan zur Verteilung der Weihnachtsüberraschung ausgearbeitet. Über Google Maps hatte er Straßen und Gebäude gezählt, um die Mengen bestimmen zu können. „Es sind etwa 45 Straßen und mehr als 900 Haushalte“, erklärte er.

Jeder Verein bekam am Samstag einen Abschnitt zugeteilt, in dem Geschenke verteilt wurden. Für die etwa 320 Seniorenhaushalte gehörte zu dem Paket noch ein selbst gemaltes Bild. „Die hätten wir ja sonst zur Seniorenweihnachtsfeier eingeladen“, erläuterte Arnold. Nun wurde die Einladungsliste genommen, um diesen Mitbürgern noch eine besondere Freude zu machen.

Immerhin fast 3000 Euro kostete diese besondere Aktion

Neben der Feuerwehr und den Jungen Vätern beteiligten sich noch die Steinbekers, die Jäger, die Landfrauen, die Kyffhäuser, der SV Nordsteimke, der Ortsverein des Roten Kreuzes, die Freunde alter Landmaschinen, die St.Nicolai-Kirchengemeinde und der Ortsrat an der Aktion. Auch die finanziellen Mittel wurden aus diesem Kreis aufgebracht. Immerhin fast 3000 Euro kostete diese besondere Aktion.

Am Samstag holten sich Vertreter der Vereine die Pakete und „Lieferpläne“ bei Michael Arnold ab. Man war fröhlich gestimmt, auch wenn die Verteilung einiges an Arbeit bedeuten würde. Der stellvertretende Ortsbürgermeister Harald Hoppe hatte sich etwas verspätet. „Ich komme direkt aus dem Stall“, entschuldigte er sich.

Bis zum Sonntagabend sollten alle Haushalte in Nordsteimke ihr weihnachtliches Präsent erhalten haben

Für einen kleinen, eigentlich nicht eingeplanten Umtrunk kam er trotzdem noch rechtzeitig. Kerstin Koch, Vorsitzende der Tanz- und Trachtengruppen de Steinbekers, feierte am Samstag ihren Geburtstag. So stieß man auf Entfernung noch miteinander an, bevor es dann an die Auslieferung der Kalender ging.

Bis zum Sonntagabend sollten alle Haushalte in Nordsteimke ihr weihnachtliches Präsent erhalten haben. Auf dem Nordsteimker Adventskalender ist ein Blick auf den verschneiten Ortsteil vom Feld aus zu sehen mit der St. Nicolaikirche im Hintergrund. Auch die Wappen der Vereine sind zu sehen.

„Wem der Kalender so gut gefällt, dass er noch welche kaufen möchte, soll sich melden. Wir können sicherlich noch welche nachdrucken lassen“, betonte Harald Hoppe.

Von Robert Stockamp