Nordsteimke feiert Gründung der Jugendfeuerwehr vor 40 Jahren

Nordsteimke

Das Jubiläumsgeschenk nahm beinahe den gesamten Vorplatz der Freiwilligen Feuerwehr Nordsteimke ein: Es ist eine nagelneue Hindernisbahn mit diversen Geräten aus massivem Holz, wichtig bei der sportlichen Ertüchtigung und vor allem bei der Vorbereitung auf Wettkämpfe. Am Dienstag allerdings dienten Hürden und Bänke zunächst einmal beim Erinnerungsfoto als provisorische Sitzgelegenheit, denn in der Steinbeker Straße stand eine kleine Feierstunde auf dem Programm. Die Nordsteimker Wehr blickte auf die Gründung der heimischen Jugendfeuerwehr vor 40 Jahren zurück.

Dabei wurde unter anderem „Urgestein“ Günter Slawik (67) geehrt, der als einstiger Jugendfeuerwehrwart die Anfangsjahre der Nachwuchsgruppe wesentlich mitgestaltet hat. „Du hast damals den Mumm gehabt und es gemacht“, blickte Ortsbrandmeister Matthias Dressler zurück. Es sei der Anfang einer Erfolgsgeschichte gewesen.

Anzeige

Die Gründung der Kinderfeuerwehr soll eventuell im Jahr 2022 nachgeholt werden

Ursprünglich sollte in Nordsteimke in diesem Jahr ein großes Fest zum Jubiläum der Jugendwehr gefeiert werden, unter anderem auch mit der Gründung einer Kinderfeuerwehr. Doch diese Pläne fielen Dressler zufolge Corona zum Opfer. Und leider müsse auch die Kinderfeuerwehr noch warten. Man hofft dies nachholen zu können, eventuell im Jahr 2022, wenn die Freiwillige Feuerwehr Nordsteimke ihr 100-jähriges Bestehen feiern kann.

Ehrungen: Günter (r.) und Sven Slawik mit Ortsbrandmeister Matthias Dressler. Quelle: Burkhard Heuer

Auch in kleinerem Kreis mit einigen Gästen aus Politik und Feuerwehren sowie natürlich den aktuellen Mitgliedern der Jugendwehr hoben der Ortsbrandmeister sowie weitere Redner den hohen Stellenwert der Nachwuchsarbeit in den Freiwilligen Wehren hervor. Stellvertretender Ortsbürgermeister Harald Hoppe sprach da aus Erfahrung: „Ich selbst war natürlich dabei, als ich damals von Freunden angesprochen wurde“, sagte Hoppe und überreichte ein Geldgeschenk des Ortsrates. Auch Stadtbrandmeister Jörg Deuter bezeichnete die Jugendwehren insgesamt als wichtigen Baustein für den Erhalt schlagkräftiger Feuerwehren. „Wenn ich nicht selbst einst der Jugendwehr beigetreten wäre, dann würde er hier in dieser Position sicher nicht stehen“, so der erst kürzlich neu gekürte Stadtbrandmeister.

Den sechs aktuellen Mitgliedern der Nordsteimker Jugendwehr attestierten die Jubiläumssprecher großes Engagement

Deuter sprach sich auch positiv zur aktuellen Gründung von Kinderfeuerwehren aus. Man habe sich damit zunächst etwas schwer getan, verzeichne nun aber eine Erfolgsgeschichte. Das bestätigte als weiterer Gratulant Stadtjugendfeuerwehrwart Markus Grese, der darauf verwies, dass allein in diesem Jahr bereits drei Kinderfeuerwehren ins Leben gerufen wurden. Den sechs aktuellen Mitgliedern der Nordsteimker Jugendwehr attestierten die Jubiläumssprecher großes Engagement. „Bleibt am Ball und werdet bald wertvolle Aktive in diesem wichtigen Ehrenamt“, hieß es.

Für ihren Einsatz wurden unter anderem Ex-Jugendfeuerwehrwart Günter Slawik und Sven Slawik, der aktuelle Jugendwart, mit einem Präsentkorb belohnt. Dank galt dem Förderverein für finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung der Hindernisbahn.

Von Burkhard Heuer