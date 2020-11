Nordsteimke

Corona macht kreativ. Weil der Tourismus wegen der Pandemie fast vollständig weggebrochen ist, steht die Hotelbranche vor einem Riesenproblem. Viele Zimmer bleiben leer, weil Gäste ausbleiben. Deshalb steigt das Yard auf dem Nordsteimker Rittergut wieder auf Langzeit-Aufenthalte um. Denn die seien zurzeit besser gefragt, sagt Geschäftsführer Roland Lohss.

Das war auch mal die Ursprungsidee bei der Gründung des Boardinghauses 2016: Mitarbeitern von Firmen, die für mehrere Monate nach Wolfsburg abkommandiert sind, ein gemütliches Zuhause bieten. Aber mit den Vorzügen eines Hotels. „Das ist ein Megatrend im internationalen Reiseverkehr, nicht zuletzt auch für Businessgäste“, sagt Lohss. Das Parkhotel auf dem Steimker Berg, zu dem das Yard gehört, mache das schon seit über 20 Jahren. Mit großem Erfolg.

Das Yard will die Apartments nun verstärkt am Langzeit-Gäste vermieten

Doch bald stellte sich auf dem Rittergut heraus, dass im Yard auch gern und zahlreich Kurzzeit-Gäste absteigen. Also stellte das Boarding-Hotel um. Doch dann kam Corona – und das Kurzzeit-Geschäft brach ein. „Wir hatten manchmal nur eine Auslastung von 20 Prozent“, erklärt Günther Graf von der Schulenburg, dem das Rittergut gehört.

Deshalb will das Yard die Apartments nun verstärkt am Langzeit-Gäste vermieten, die mehrere Monate bleiben. Das so genannte Haus 3 – der Neubau gegenüber der alten Remise auf dem südlichen Gutsgelände – ist dafür vorgesehen. Dort gibt es 15 Apartments, insgesamt hat das Yard 42. „Werden mehr benötigt, können wir jederzeit mehr anbieten“, erklärt Lohss.

Roland Lohss sieht mit dem geänderten Konzept optimistisch in die Zukunft

Zunächst ist diese neue Regelung für die nächsten 12 bis 18 Monate geplant. Roland Lohss sieht mit diesem Konzept optimistisch in die Zukunft: „Ich denke, wir werden mindestens mittelfristig zahlreiche Gäste damit erreichen und freuen uns auf die neue Dynamik bei Volkswagen.“

Von Sylvia Telge