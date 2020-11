Nordsteimke: Wildfrisch serviert Dinner in Wohnmobilen auf dem Gutshof

Nordsteimke

Not macht erfinderisch – und manchmal kommen Menschen in der Corona-Krise auf Ideen, die einen ganz besonderen Charme haben. So wie das Team des Restaurants „Wildfrisch“ auf dem Rittergut in Nordsteimke, das zum Hotel und Restaurant „Lindenhof“ der Dehoga-Vorsitzenden Melanie Perricone gehört. Für Wohnmobil-Besitzer gibt es dort jetzt einen besonderen Service: Sie dürfen auf dem Gutshof parken und bekommen ihr Menü dann stilecht angerichtet bis an die Tür ihres rollenden Zuhauses geliefert. „Das Auge isst schließlich mit“, betont Ehme de Riese, Optiker und Wohnmobil-Fan.

Die Familie de Riese wohnt nicht weit vom Rittergut entfernt. Um das besondere Ambiente und das frische Menü vor Ort genießen zu können, lenkt der Nordsteimker jetzt gern seinen Camper aufs Kopfsteinpflaster zwischen Gutshof und Scheunen. Anders geht es nicht mehr, seit der zweite Corona-Lockdown den Restaurants den Empfang von Gästen in den eigenen Räumen untersagt. Dabei wirbt das „Wildfrisch“ sonst sogar damit, dass man quasi direkt in der Chef-Küche essen kann.

Übernachten ist erlaubt

Jetzt müssen sich die Gäste das Menü nach Bestellung per E-Mail oder Anruf abholen – oder eben ihr rollendes Zuhause mitbringen. Wer noch eine zweite Flasche Wein bestellt, darf übrigens sogar auf dem Hof übernachten. Die Idee stammt von de Riese und Gutshof-Besitzer Günter Graf von der Schulenburg, Hausherr des gesamten Anwesens, stimmte gern zu, als er von dieser Service-Erweiterung erfuhr. „Nur die sanitären Einrichtungen können wir leider wegen der Vorschriften nicht zur Verfügung stellen“, sagt Melanie Perricone. Und es muss genügend Platz bleiben, dass der Trecker bis zur Gutshof-Scheune kommt.

Besonderes Ambiente: Im Restaurant oder auf der Terrasse des „Wildfrisch“ dürfen Gäste wegen der Corona-Verordnung nicht bewirtet werden – im eigenen Wohnmobil aber dürfen sie das Menü und den Ausblick aufs Gutshaus genießen. Quelle: Britta Schulze

„Im zweiten Lockdown müssen wir noch kreativer sein als beim ersten Mal“, berichtet Perricone. Weil die Schulen und Geschäfte zum allergrößten Teil weiterhin geöffnet sind, verläuft für viele Familien auch der Alltag grundsätzlich in gewohnten Bahnen – die Verpflegung eingeschlossen. Der Bring- oder Abholdienst sei deshalb nicht so gefragt wie im Frühjahr. Wohnmobil-Besitzer sind zwar nur eine begrenzte Kundengruppe, aber zurzeit klammern sich die Gastronomie-Beschäftigten an jeden Strohhalm.

750 Wohnmobile allein in Wolfsburg

Ehme die Riese möchte Mut machen. „750 Wohnmobile gibt es allein in Wolfsburg und 533 000 in ganz Deutschland“, weiß er. Unter seinen Bekannten will er selbst kräftig werben. Essen „to go“ für Leute auf Rädern gibt es zwar auch bei Schnellrestaurants oder zum Beispiel im Heinenkamp, so stilvoll wie auf dem Rittergut sei es aber nirgendwo sonst. Zum Dank für die Unterstützung kredenzten Küchenchef Jörn Finkenbrink und Event-Managerin Laura Kresin am Dienstag Schmorbraten vom Linumer Wiesenkalb an Wurzelgemüse mit Kartoffelstampf – und Melanie Perricone, eine Freundin der Familie, erhielt von ihrem ersten Gast glatt eine Einladung zum Mitessen im Wohnmobil.

Maske ab fürs Menue: Ehme de Riese und Melanie Perricone im Wohnmobil auf dem Hof des Ritterguts. Quelle: Britta Schulze

Von Andrea Müller-Kudelka