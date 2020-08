Nordsteimke: Stadt hebt Sperrung der Steinbeker Straße am Freitag auf

Nordsteimke

Gute Nachrichten verkündet die Stadtverwaltung für alle Nordsteimker: Die Vollsperrung der Steinbeker Straße wird am Freitag, 28. August, aufgehoben. Ab Samstag, 29. August, fahren alle Busse wieder regulär. Wichtig: Die Haltestelle „Steinbeker Straße“ in Richtung Barnstorf/ Hehlingen wurde zum Heinrich-Büssing-Haus verlegt. Aber: Ab Anfang September gibt es eine neue Baustelle im Ort mit neuen Einschränkungen.

Hintergrund: Seit Mitte Mai läuft die Umgestaltung der Fünf-Arm-Kreuzung Steinbeker Straße/ Hehlinger Straße/Am Park. Die ehemals unübersichtliche Kreuzung soll sicherer werden. Der erste Bauabschnitt umfasste die Steinbeker Straße und die südliche Hehlinger Straße. Diese Arbeiten sind laut Stadt so gut wie abgeschlossen. Der zweite Bauabschnitt umfasst die Erneuerung der nördlichen Hehlinger Straße (Hausnummer 7 bis 11) einschließlich der Kreuzung Hans-Wirth-Weg/Querstraße plus der Einmündung Am Park. Diese Arbeiten sollen bis Mitte Dezember dauern, weitere Behinderungen für den Verkehr seien „notwendig“, so die Stadt.

Ortsrat kämpft seit 2012 für Umbau

Für Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann ( SPD) sind das gute Nachrichten: Die Kreuzung wird den modernen verkehrlichen Herausforderungen angepasst, ohne das – zum Teil historische – Gesamtbild in Nordsteimke zu zerstören. Gleichzeitig wird der Ort für den Durchgangsverkehr unattraktiv gemacht.“ Genau dafür habe der Ortsrat seit 2012 gekämpft. Bachmann traf sich jetzt mit seinen SPD-Ortsratskollegen Frank Poerschke, Michael Arnold und Norman Baumann sowie dem SPD-Ortsbürgermeister von Reislingen und Neuhaus, Hans-Jürgen Friedrichs.

Um den Durchgangsverkehr von der Steinbeker Straße zu bekommen, wurden im Vorfeld schon Vorschläge des Ortsrates umgesetzt: durchgehend Tempo 30 und Rechts-vor-links-Regelung. „Die Maßnahmen zeigen erste Wirkungen, Anwohner berichten, dass insgesamt weniger Fahrzeuge durch Nordsteimke fahren, aber gerade in Stoßzeiten sind es immer noch zu viele“, betonte Michael Arnold. Aber: „Wenn die Bauarbeiten Ende des Monats beendet sind, müssen Autofahrer bremsen und gucken“, betonte Bachmann: „Das reduziert die Geschwindigkeit und macht das Fahren auf der Steinbeker Straße unattraktiv.“

Lob für die neue Bushaltestelle

Ein weiteres Lob gab es für die neue Bushaltestelle am Heinrich-Büssing-Haus: Die sei „barrierearm“ und somit für ältere Mitbürger sowie Mütter mit Kinderwagen „komfortabler“ zu nutzen. Laut Stadt kostet die gesamte Baumaßnahme 610 000 Euro, davon entfallen 215 000 Euro auf den Kanalbau.

