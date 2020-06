Nordsteimke: Oberbürgermeister und WMG besuchen Lindenhof

Nordsteimke

Wie geht es Gastronomen in der Corona-Pandemie? Welche Unterstützung brauchen sie? Zum Austausch über diese Fragen haben am Donnerstag Oberbürgermeister Klaus Mohrs, Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann und Jens Hofschröer von der WMG den Lindenhof in Nordsteimke besucht.

Gastfreundschaft seit vier Generationen

Inhaberin und Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone zeigte den Gästen den Lindenhof. Zeitgleich gab sie Einblicke in das Unternehmen, das sie mit ihrem Bruder in der vierten Generation führt. „Familienbetriebe wie der Lindenhof leisten nicht nur einen wichtigen wirtschaftlichen Beitrag für unsere Stadt. Sie verkörpern auch ein Stück Wolfsburger Gastronomietradition, die sowohl für den Tourismus als auch für unsere Lebensqualität, die auf keinen Fall verloren gehen darf, sehr wertvoll ist“, stellt Oberbürgermeister Mohrs heraus.

Große Herausforderungen

Auch Dezernent Weilmann lobt den Lindenhof und bezeichnete das unternehmerische Engagement als „absolut vorbildlich“. WMG-Geschäftsführer Hofschröer betont derweil: „Insbesondere die familiengeführten Hotellerie- und Gastronomiebetriebe stehen in der aktuellen Zeit vor größten Herausforderungen.“ Ein regelmäßiger Austausch und Angebote zur Unterstützung seien für die WMG daher mehr denn je von großer Bedeutung.

Der Lindenhof öffnete 1933 als Gaststätte mit saisonalen Speisen. Heute bietet er unter anderem Kochklassen, kulinarische Themenabende und einen Party- und Cateringservice an. Seit 2000 gehört zum Lindenhof auch ein Hotel mit 30 Zimmern, im Jahr 2019 kam zudem das Restaurant „Wildfrisch Gutsküche“ auf dem Rittergut Nordsteimke hinzu.

