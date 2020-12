Nordsteimke: Falscher Polizist wollte 69-Jährige abzocken

Nordsteimke

Trickbetrüger werden immer dreister: Ein Unbekannter rief am Donnerstagvormittag eine Nordsteimkerin (69) an und gab sich als Polizist aus. Seine Masche: Er sammele Spenden für Fahrradprüfungen an Grundschulen im kommenden Frühjahr. Die Nordsteimkerin reagierte goldrichtig: Sie speicherte die Nummer und erstattete Anzeige.

Der falsche Polizist gab an, Geld für Fahrradprüfungen an Grundschulen zu sammeln

Der Enkeltrick scheint nicht mehr zu funktionieren: Also versuchte der Unbekannte eine neue Masche – der falsche Polizist gab an, Geld für Fahrradprüfungen an Grundschulen zu sammeln. Schließlich sollten sich Kinder doch sicher im Straßenverkehr bewegen können. Die 69-Jährige wurde stutzig und beendete das Gespräch mit den Worten: „Am Telefon spende ich grundsätzlich nichts.“ Sie informierte ihren Sohn und ihre Schwiegertochter: Die notierten sich die im Telefon gespeicherte Nummer des Anrufers und meldeten sich sofort bei der Polizei.

Genau richtig gehandelt, denn: „Diese Masche ist uns noch nicht bekannt“, sagte der Wolfsburger Polizeisprecher Thomas Figge auf WAZ-Nachfrage. Er betonte aber auch: „Die Polizei sammelt keine Spenden am Telefon – auch nicht in Corona-Zeiten.“ Sein Rat: Am Telefon niemals Daten herausgeben – keine Kontonummer, keinen Kontostand. Stattdessen das Telefonat freundlich beenden. Und sich bei der Polizei melden.

Von Carsten Bischof