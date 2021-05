Nordsteimke

Laufen für hilfsbedürftige Menschen – das machen einige Leute. Doch die über 2200 Kilometer lange Strecke, die Mario Euker quer durch Deutschland zurückgelegt hat, ist besonders: die Route hat eine Herzform. Damit will der 42-jährige aus Hessen zeigen, dass ihm sein Projekt „Running a heart thru Germany“ eine echte Herzenssache ist. Start war am 1. Mai in seiner Heimat Wittelsberg, dort soll Anfang Juni auch das Ziel sein. An Tag 10 machte Euker Station in Nordsteimke. Immer mit dabei: ein Babyjogger.

In dem sitzen sonst Kinder, wenn Mama oder Papa laufen. Mario Euker hat dort seine Verpflegung deponiert. Viele Wasserflaschen, viel Obst, viele Energieriegel. Auf den Babyjogger kann er sich außerdem abstützen – „das entlastet enorm“.

Der SV Nordsteimke half

In Nordsteimke machte der zweifache Vater am Dienstag Station, weil dort eine befreundete Laufkollegin wohnt. Der SV Nordsteimke stellte ihm im Sportzentrum Wasch- und Duschraum zur Verfügung. Der Wohnwagen, der in den nächsten Wochen Eukers Zuhause ist, darf vor dem Sportplatz stehen.

Mario Euker auf großer Lauftour:

Zur Galerie Herzlauf durch Deutschland: Mario Euker läuft für den guten Zweck

In Nordsteimke legte der Vertriebsexperte eine eintägige Pause ein. Geplant war die nicht. „Sie musste sein“, erklärt er. Die Füße waren stark angeschwollen und schmerzen. Das war beim Tourstart nicht absehbar. Schließlich ist der Familienvater erfahrener Läufer, hat mehrmals Triathlon und Marathon absolviert. „Ich laufe 100 bis 180 Tage im Jahr.“ Aber am zweiten Tag der XXL-Strecke, die von München-Riem bis zur Küste geht, kamen die Schmerzen. Zuerst in der Wade, dann im Oberschenkel, dann an der Achillessehne. „In Leer bin ich mit Elefantenfüßen angekommen“, erzählt Euker und schmunzelt dabei.

Die Schmerzen können ihn nicht stoppen

Nicht verwunderlich: 80 bis 100 Kilometer läuft er pro Tag. Das bedeutet zehn bis dreizehn Stunden auf den Beinen. Die täglichen Etappen hat Euker nun erst einmal auf 65 bis 70 Kilometer reduziert. Das Gesamtziel bleibt. „Ich erreiche dann eben ein paar Tage später mein Ziel“, sagt er gelassen.

Die Schmerzen können ihn nicht stoppen. „Die tollen Begegnungen mit Menschen, die ich auf meiner Strecke treffe, entschädigen mich für alles“, sagt er. In Delmenhorst traf er eine ältere Dame, die von seiner Aktion schwer begeistert ist und spontan 20 Euro spendete. Ein siebenjähriger Junge aus Hude bei Oldenburg zwackte fünf Euro von seinem Taschengeld ab, weil er ebenfalls helfen will.

Für jeden gelaufenen Kilometer spendet Mario Euker 1 Euro

Für jeden gelaufenen Kilometer spendet Mario Euker selbst 1 Euro. Das Geld geht an Organisationen, die Menschen in Not helfen. Dazu gehören Kinderhospiz und Kinderkrebshilfe ebenso wie Projekte für Senioren. „Meine Absicht ist es, etwas Größeres als mich selbst zu beeinflussen.“ Einfach etwas Gutes zu tun. Das habe er schon jetzt geschafft: Euker begeistert auf und mit seiner Tour viele Menschen, die seine gute Sache unterstützen möchten.

Über social-media-Kanäle wie Instagram und auf seiner Website „Marios Herzlauf“ informiert der 42-Jährige über seine täglichen Erlebnisse. Leute lesen davon und begleiten ihn manchmal auf einer Teilstrecke. Natürlich mit Corona-Abstand. Das bringe ein bisschen Abwechslung in den manchmal etwas eintönigen Lauf-Alltag.

Auch Familie, Freunde und sein Arbeitsgeber unterstützen: Auf der gesamten Tour, für die er seinen Jahresurlaub genommen hat, ist immer ein wechselnder Begleiter dabei. Sein Heilpraktiker gibt ihm aus der Ferne Tipps, damit der Körper durchhält. Am Mittwoch geht es von Nordsteimke in Richtung Stendal.

Von Sylvia Telge