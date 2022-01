Nordsteimke

Erstmals verleiht der Ortsrat Barnstorf-Nordsteimke in diesem Jahr die Büssing-Medaille an ein Paar: Siegrid und Rüdiger Werner erhielten die Ehrengabe als Anerkennung für ihr Engagement am Dreikönigstag vor dem Büssing-Haus in Nordsteimke. Wegen der weiter andauernden Corona-Pandemie musste der Neujahrsempfang für alle Vereine erneut ausfallen, so dass der festliche Rahmen fehlte, aber immerhin gab es nach der Verleihung unter freiem Himmel ein Glas Sekt für das Preisträger-Paar.

Werners machten die Kyffhäuser zum Familienbetrieb

Rund 40 Jahre lang prägten die beiden im Vorstand die Kyffhäuser-Kameradschaft in Nordsteimke, traten gemeinsam 1978 ein und waren zeitweise sogar zu dritt in führenden Positionen tätig: Sohn Marcel übernahm später Verantwortung in der Jugendabteilung. Rüdiger Werner ist jetzt 79 Jahre alt und legte Ende des Jahres 2021 sein Amt als Vorsitzender endgültig nieder. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Seine Frau Siegrid Werner (74) bleibt weiterhin Frauenreferentin und hat vorübergehend zudem die Kasse übernommen. „Ich höre nicht auf, bevor sich nicht – wie jetzt für meinen Mann – jemand für die Nachfolge gefunden hat“, sagt sie. „Wenn man so viel Zeit in eine Sache gesteckt hat, möchte man nicht, dass es den Bach runtergeht.“

Laudatio: Ortsbürgermeister Philipp Kasten und seine Stellvertreterin Merit Buama zählten die Verdienste des Ehepaares auf. Quelle: Britta Schulze

Immer zu Stelle für die Dorfgemeinschaft

Zeit investierten die beiden nicht nur in sportliche Wettbewerbe und Aktionen wie das Sammeln von Korken oder Brillen im Rahmen der Kyffhäuser-Kameradschafts-Hilfe. Die Frauengruppe beteiligte sich am Adventsmarkt und organisierte auch eigene Basare. „Angefangen hat das, als wir Binden für Leprakranke hergestellt haben“, erinnert sich Siegrid Werner. Sie selbst half auch häufig bei der Organisation der Blutspenden durch das DRK und beide kümmern sich um die Pflege der Anlage rund ums Ehrenmal. Überhaupt sind sie immer da, wenn sie gebraucht werden. „Man kann sich auf die beiden verlassen“, sagt Ortsbürgermeister Philipp Kasten. Die Laudatio hielt seine Stellvertreterin Merit Buama. „Und das hat sie wunderbar gemacht“, sind sich die Werners einig, die sich sehr über die Ehrengabe freuten. Weitere Ortsratsmitglieder kamen zum Gratulieren.

In kleiner Runde: Verleihung der Ehrengabe an Siegrid und Rüdiger Werner vor dem Büssinghaus. Quelle: Britta Schulze

Streiten werden sich die Werners um die Medaille nicht: Die bekommt einen Ehrenplatz auf dem Regal mit den Siegerpokalen der Familie bei verschiedenen Schießwettbewerben. „Und zwei Drittel habe ich gleich an meine Frau abgegeben“, scherzt Rüdiger Werner. Doch diese betont: „Alleine erreicht man nichts!“ Deshalb betrachten die Werners die Medaille auch nicht nur als Ehrung für das eigene Engagement, sondern für alle Vereinsmitglieder, nicht nur bei den Kyffhäusern. „Nordsteimke hat eine enge Gemeinschaft“, betont Siegrid Werner.

Büssing-Medaille Mit der Verleihung der Büssing-Medaille würdigt der Ortsrat Barnstorf/Nordsteimke den ehrenamtlichen Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern – im sozialen und kulturellen Bereich, zum Wohle von Vereinen, der Umwelt und vor allem für die Gemeinschaft in den beiden Ortsteilen. Bisherige Preisträger waren Hermann Heinecke, Hugo Dreher, Brigitte Gößler, Siegfrid Mahlmann, Bärbel Bobowski, Horst Schilling, Bärbel Labatz und Günther Wohlgemuth. Die Medaille ist benannt nach Heinrich Büssing (1843 bis 1929). Der gebürtige Nordsteimker war ein deutscher Erfinder und Konstrukteur.

Von Andrea Müller-Kudelka