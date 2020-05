Schilder-Labyrinth: Baustelle stellt Auto-Eck vor Herausforderungen

Nordsteimke

Was wäre ein Autohandel ohne Zufahrtsstraße? Undenkbar? Nicht ganz, denn das Nordsteimker Auto-Eck steht jetzt genau vor diesem Problem: Während sich viele Ortsbewohner darüber freuen dürften, dass die Stadt die Fünf-Arm-Kreuzung umbaut, stellen die Arbeiten für das Auto-Eck eine echte Herausforderung dar. Kunden können den Autoverkäufer nur noch aus Richtung des Real-Marktes anfahren und auch von dort müssen sie sich zunächst durch ein Labyrinth aus Baustellenschildern und Zäunen kämpfen.

Auto-Eck nur von Real aus erreichbar

Der erste Versuch zum Auto-Eck zu gelangen scheitert. Die Steinbeker Straße ist voll gesperrt, der Asphalt weggerissen. Beim zweiten Anlauf aus Richtung des Real-Marktes herrscht zunächst Verwirrung: Baustellenzäune, ein Sackgassenschild und dann – ganz klein darunter – ein Hinweis zum Auto-Eck. „Haben Sie das Schild gesehen?“, atmen Eckhardt Horstmann und Thomas Elsner erleichtert auf, als die WAZ bei ihnen vor der Tür steht. Die Schilder haben sie selbst besorgt, sie müssen jetzt improvisieren: „Wir haben viele ältere Kunden, die uns fragen, wie sie überhaupt zu uns kommen sollen“, erklärt Elsner das Dilemma. Kunden von auswärts helfen Beschreibungen zudem nur bedingt.

Service: Auto-Eck holt Fahrzeuge ab

Die Umgestaltung der Kreuzung finden die Mitarbeiter des Auto-Ecks gut und richtig, die Maßnahme sei lange beschlossen und geplant gewesen. Dennoch war das Auto-Eck nicht auf das volle Ausmaß vorbereitet. Zur Baustelle an der Kreuzung kommt erschwerend hinzu, dass in Richtung des Real-Marktes aktuell noch Arbeiten für den Glasfaserausbau stattfinden. „So wie die Situation jetzt ist, ist sie seit vergangenem Montag. Wir mussten uns erstmal etwas überlegen“, erklärt Werkstattmeister Horstmann. Für die Kunden, die im näheren Umkreis wohnen, hat sich das Auto-Eck jetzt einen besonderen Service überlegt: „Wir bieten ihnen an, dass wir das Auto bei ihnen zu Hause abholen. Wenn sie es aus der Werkstatt wieder mitnehmen, holen wir sie dafür ebenfalls ab und bringen sie zu ihrem Auto.“

Die Baustelle an der Fünf-Arm-Kreuzung – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die Umgestaltung der Fünf-Arm-Kreuzung soll den Nordsteimker Ortskern vom Durchgangsverkehr befreien.

Die Zufahrt zum Geschäft ist jetzt dort, wo normalerweise Fahrzeuge parken. Dadurch fehlen dem Auto-Eck Stellflächen: „Wir haben weniger Platz für Gebrauchtwagen und sind von der Menge her begrenzt“, sagt Horstmann. Die Mitarbeiter der Autowerkstatt sind froh, dass sie einige Autos beim Nachbarn und Vermieter abstellen dürfen, der opferte dafür seinen Garten.

Bauarbeiten sollen bis Ende August andauern

Zumindest der Glasfaserausbau soll in den kommenden Tagen abgeschlossen sein. Elsner und Horstmann hoffen, dass das Auto-Eck durch die Baustelle keine Stammkunden verliert – ganz nebenbei erschwere schließlich auch noch die Corona-Pandemie das Geschäft. Die Arbeiten an der Kreuzung sollen bis Ende August andauern. Durch den Umbau will die Stadt den Ort vom Durchgangsverkehr befreien. „Wir hoffen nur, dass die Baumaßnahmen rechtzeitig fertig werden“, sagt Horstmann.

Von Melanie Köster