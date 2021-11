Nordsteimke

Mit authentischem Sound führten „Nina’s Rusty Horns“ das Publikum im Nordsteimker Lindenhof am Freitagabend zu den Ursprüngen des Jazz. Die Gruppe aus Köln spielte auf Einladung der Jazzfreunde Wolfsburg vor ausverkauftem Haus ein sehr lebendiges und begeisterndes Konzert.

Um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert entwickelte sich aus Marsch- und Ragtime-Musik afroamerikanischer Street- und Marchingbands der erste Jazz. Zentrum dieser Entwicklung war New Orleans, nach der dieser Jazzstil im nachhinein benannt wurde. Besonders in den 20er Jahren nahm der New Orleans Jazz an Popularität stark zu.

Band auf durchweg hohem Niveau

Dieser Zeit widmet sich Sängerin Nina Lentföhr mit ihrer Band im besonderen. Thimo Niesterok (Kornett), Christian Saettele (Klarinette) und Clemens Gottwald (Posaune) sorgten dabei für den richtigen Klang mit sehr inspiriertem Spiel. Gastmusiker Clive Fenton spielte auf dem Sousaphon den Rhythmus. Das Tuba-Instrument ist daran zu erkennen, dass es um den Körper herum getragen wird und die Öffnung nach vorne zeigt.

Mit Johannes Pfingsten an Waschbrett, Becken und Bass-Drum sowie Peter Kowal an der Gitarre kam noch ein Hauch von Skiffle, der in den 1920er Jahren entstanden ist, in das Klangbild hinein. Kowal spielte aber auch Banjo, das fester Bestandteil des New Orleans Jazz ist.

Die Band hatte einen wohligen erdigen Sound, eher bluesig als swingend und zeigte große Spielfreude. Ein einzelner Künstler ließ sich dabei gar nicht hervorheben, weil einfach alle auf einem sehr hohen Niveau spielten.

Cover und Eigenkompositionen

Nina Lentföhr sang dazu sehr klar und gerade heraus, was die Passagen, in denen sie mal richtig etwas auspackte umso effektvoller machten. Der Gesang war zwar über ein Mikrophon und Anlage verstärkt, aber völlig ohne Effekte. Die Band war so gut wie gar nicht technisch abgenommen, so dass ein sehr schöner, direkter Klang entstand.

Nina Lentföhr hatte auch Eigenkompositionen im Gepäck. Quelle: Britta Schulze

Viele der Songs, die „Nina’s Rusty Horns“ im Programm hatten, waren eher unbekannt. Hinzu kamen noch wunderbare Eigenkompositionen der Sängerin, die sich in Komposition und Arrangement sehr gut in das restliche Repertoire einfügten.

Volles Haus im Lindenhof

Das Publikum zeigte sich begeistert und gab viel Applaus, vor allem auch für die teilweise überragenden Improvisationen der einzelnen Musiker. Mit 120 Besuchern war das Konzert ausverkauft. Es hätten durch die 2G-Regel mehr reingepasst.

„Wir werden es aber bei dieser Zuschauerzahl belassen“, erklärte die Vorsitzende der Jazzfreunde Uschi Mrongovius. Die Gesundheit der Besucher gehe vor. Karten für die Konzerte gibt es nur im Vorverkauf. Weitere Informationen hierzu gibt es auch auf der Website www.jazzfreunde-wolfsburg.de.

Von Robert Stockamp