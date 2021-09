Vorsfelde/Wendschott

Über die Tausch-Börse „New Hippies“ bei WhatsApp haben sich zwei Menschen gefunden, die jetzt gemeinsam der Umweltverschmutzung den Kampf ansagen. Gudrun Fehlow Mielke wohnt in Vorsfelde, Bettina Mnich und ihre Hündin Enya leben in Wendschott. Durch Zufall stellten die beiden Frauen nach der Kontaktaufnahme fest, dass sie zum Gassigehen und Walken die gleiche Strecke nutzen – und dass sie sich beide dort immer wieder über weggeworfene Zigarettenstummel ärgern. Speziell rund um Ruhebänke im Drömling und an der Aller lagen hunderte Kippen. Bis die beiden Dosen und Gläser aufhängten, die sie persönlich leeren.

Kleine Mühe, große Wirkung: Viele nutzen die Kippengläser, die Gudrun Fehlow-Mielke an Parkbänke aufhängt und selbst leert. Quelle: Roland Hermstein

Die Behälter werden genutzt

Vor einigen Wochen haben sie damit begonnen und erste Erfahrungen gesammelt, die zur Optimierung genutzt wurden. Positiv ist: Die Behälter werden genutzt und so liegen deutlich weniger Kippen herum. Negativ: Die extra zugeschnittenen Deckel der Dosen verformten sich, weil sie dem Ausdrücken von Zigarettenstummeln nicht Stand hielten. Doch ein Deckel muss sein – sonst sammelt sich bei Regen zu viel Wasser und zudem werden die Behältnisse dann eventuell als Mülleimer genutzt, was die Brandgefahr erhöhen würde. „Dass es hier keine Mülleimer an den Bänken gibt, finde ich sowieso sehr schade“, sagt Gudrun Fehlow-Mielke. Sie hat bereits ein Ortsratsmitglied deshalb angesprochen.

Spaziergang im Drömling: Gudrun Fehlow-Mielke und Bettina Mnich (l.) wünschen sich, dass viel mehr Menschen hier ab und zu Müll sammeln – oder ihn erst gar nicht in der Natur hinterlassen. Quelle: Roland Hermstein

Das Problem: Die Wege und die Bänke gehören nicht der Stadt Wolfsburg. Zuständig für den Bereich rund um die Aller zwischen Vorsfelde und Wendschott ist die Feldmarksgesellschaft und die Wälder gehören zum Forstamt. Die Verantwortlichen haben also keine Müllabfuhr, die sie zum Eimer-Leeren losschicken könnten – und auch so schon genug zu tun.

Eigentlich sollte es natürlich überall eine Selbstverständlichkeit sein, seinen Müll möglichst gar nicht erst zu hinterlassen. Es gibt zum Beispiel im Handel Taschenaschenbecher zu kaufen.

Die noch bessere Alternative für Raucher und Raucherinnen: Ein Taschenaschenbecher. Quelle: Roland Hermstein

Jeder und jede könnte aber auch einfach Mülltüten in der Tasche haben, für den Fall des Falles. So wie Gudrun Fehlow-Mielke, die nicht nur Kippen sammelt, sondern auch Dosen, Flaschen oder Papier aufhebt. „Und ich habe wegen Enya ja sowieso immer Tüten dabei“, ergänzt Hundehalterin Bettina Mnich. Auch darin landet neben dem Kot des Tieres anderer Unrat. Manchmal übrigens sogar die weggeworfenen Kot-Beutel von anderen Hunden.

Die beiden Frauen suchen noch Mitstreitende

Schön wäre, sagen die beiden Frauen, wenn sie Mitstreitende finden könnten, damit künftig die Kippen-Gläser nicht überlaufen, falls die Initiatorinnen mal einige Wochen nicht selbst für Ordnung sorgen könnten. Über die New-Hippies-Gruppe haben sich außerdem schon einige Menschen bei Gudrun Fehlow-Mielke gemeldet, die eine Bastel-Anleitung für ihr Kippen-Patent-Glas haben wollten, um die Aktion in anderen Bereichen der Stadt oder auch in der Samtgemeinde Velpke selbst fortzuführen.

Von Andrea Müller-Kudelka