Neujahrsempfang bei St. Michael Vorsfelde

Vorsfelde

Zum Neujahrsempfang lud am Sonntagmittag das lokale Leitungsteam von St. Michael Vorsfelde in das Gemeindehaus ein. Nach einem Sektempfang nutzte der Sprecher des Leitungsteams, Norbert Batzdorfer, die Gelegenheit, kurz das Vorjahr Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf die vielen Aktivitäten in diesem Jahr zu geben.

Projekt „Glocke für Vorsfelde “

„Wir haben eine Menge vor in 2020“, erklärte Batzdorfer. Das größte Projekt wird ein ökumenisches sein: Um Pfingsten herum soll gestartet werden mit dem Projekt „Glocken für Vorsfelde“, bei dem sich die Kirchen beider Konfessionen über mehrere Jahre zusammentun werden, um mit verschiedensten Aktionen Geld für neue Kirchenglocken zu sammeln.

Was das Sammeln von Spendengeldern angeht, war das Jahr schon sehr gut gestartet. Die 30 Sternsinger und ihre zwölf Helfer sammelten am 5. Januar und bei zwei weiteren Aktionen die Rekordsumme von 6822,55 Euro. „Das hat unsere Erwartungen weit übertroffen“, betonte Batzdorfer, der sich bei allen Anwesenden für das breite ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde bedankte. „Wir leben von diesen Engagement von euch allen“, sagte er. „Es ist schwer, da einzelne hervorzuheben.“

Gottesdienst mit 200 Besuchern

Etwa 200 Menschen waren zu dem Gottesdienst mit Pastor Oleksandr Lavrentiev in die St. Michael-Kirche gekommen. Etwa die Hälfte blieb danach noch zum Empfang im Gemeindehaus. „Das sind dann zumeist diejenigen, die sich auch in der Gemeinde engagieren“, erklärte Batzdorfer. Der Neujahrsempfang mit Sekt und anschließendem gemeinsamen Essen sei auch ein besonderes Dankeschön an diese Ehrenamtlichen.

Dieser Einsatz wurde im vergangenen Jahr auch von anderen gewürdigt. Der Haus- und Hofdienst, der für das Erscheinungsbild in und um die Kirche zuständig ist, wurde vom Heimatverein Vorsfelde für seine vorbildliche Arbeit ausgezeichnet.

Ökumene stärker leben

Das neue Jahr steht nicht nur wegen der Kirchenglocken ganz im Zeichen der Ökumene. „Wir wollen diese noch sehr viel stärker leben“, betonte Norbert Batzdorfer. So freute er sich besonders, zum Neujahrsempfang auch den Propst Ulrich Lincoln von der evangelischen Gemeinde begrüßen zu können.

Des weiteren ist zum ersten Mal eine Reise nach Bolivien geplant zur dortigen Partnergemeinde. „Wir werden mit sechs Erwachsenen und sechs Jugendlichen dorthin reisen“, sagte Batzdorfer. Es sei der Gemeinde wichtig, auch Jugendliche mitzunehmen. „Wir wollen die Jugendarbeit so gut es geht unterstützen und ausbauen.“ Die Reise wird im August stattfinden.

Fotoaktion zur 875-Jahr-Feier

Der Beitrag zur875-Jahr-Feier Vorsfeldes steht auch schon. Unter dem Titel „Human“ werden Menschen von heute und aus früheren Zeiten porträtiert. Für diese Ausstellung war extra ein Fotograf beauftragt worden. „Die Ausstellung soll den Menschen ins Zentrum stellen und sozusagen das Gesicht von Vorsfelde zeigen“, erklärte Norbert Batzdorfer.

Von Robert Stockamp