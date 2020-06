Neuhaus: Spielplatz hinterm Feuerwehrhaus ist wieder geöffnet

Neuhaus

An das Sturmtief „Sabine“ erinnern sich die meisten Neuhäuser gar nicht gerne zurück: „Sabine“ wütete im Februar besonders heftig in Neuhaus, beschädigte das Grundschuldach und den Spielplatz an der Burgallee (hinterm Feuerwehrhaus). Die Schule ist längst wieder geöffnet, jetzt folgt der Spielplatz.

Blechdach flog auf den Spielplatz

Der Sturm hatte das mit Blech geschützte Dach eines Mehrfamilienhauses abgedeckt und die Abdeckung auf den Spielplatz geweht. Es ramponierte die Grünfläche des Spielplatzes. Der Sturm drückte zudem Bäume um, die wiederum die Rutsche der Spielgerätekombination sowie eine Bank samt Abfallbehälter beschädigten. Noch in der Sturmnacht sicherte das Technische Hilfswerk den Spielplatz – seitdem war er gesperrt.

Die Stadt habe die Sturmschäden beseitigt und alle Spielgeräte „in einen verkehrssicheren Zustand versetzt“, betont Ralf Schmidt, Sprecher der Stadt Wolfsburg. Die Rutsche sei so kaputt gewesen, dass man sie habe ersetzen müssen. Nun seien der Bauzaun entfernt und der Spielplatz wieder freigegeben worden.

Friedrichs zufrieden

Auch Hans-Jürgen Friedrichs ( SPD), Ortsbürgermeister von Neuhaus und Reislingen, freut sich über die Wiedereröffnung des Spielplatzes: „Gerade in der jetzigen Zeit ist es schön, dass die Kinder wieder draußen spielen können.“ Dass er erst jetzt öffne, sei nicht „so schlimm“, denn: „Zu Beginn der Corona-Pandemie waren die Spielplätze je eher gesperrt und daher nicht nutzbar.“

Von Carsten Bischof