Eigentlich waren nur eine Tischlerei und ein Café- und Weinlokal geplant. Im Laufe der Jahre wurde es ein schickes Wellness- und Seminar-Hotel mit Oldtimer-Vermietung: Das „Hotel an der Wasserburg“ in Neuhaus wird 30 Jahre alt. Wegen der Corona-Pandemie verzichten die Betreiber Christine und Christian Rohde auf eine Geburtstagsparty – wollen sie aber nach der Krise nachholen.

Die Geschichte des späteren Hotels begann 1988, als Heinz und Christian Rohde das Grundstück mit Scheune gegenüber der Burg Neuhaus kauften. „Mein Bruder wollte eine Tischlerei aufbauen und ich ein Café an der Wasserburg eröffnen“, berichtet Christian Rohde (58). Was viele nicht mehr wissen: Das Café war ein „Nichtraucher-Lokal“, schon lange vor dem Rauchverbot in der Gastronomie. Eröffnet wurde es im Juni 1990 – vor 30 Jahren.

30 Jahre Hotel an der Wasserburg – eine Bildergalerie:

Zu Beginn war es ein Künstler-Treff: Horus Engels und Arnold Landen stellten hier aus, auch die Wolfsburger Jazz-Freunde hatten hier kurzzeitig ihr Zuhause – „aber denen wurde es zu klein“, sagt Christine Rohde (62). Ehepaar Rohde wurde es auch zu klein – sie bauten an: „1992 haben wir das Hotel mit 35 Betten eröffnet“, blickt Christian Rohde zurück. 2000 bauten sie einen Wellness-Bereich mit Pool an und integrierten die Tischlerei.

Die alte Tischlerei wurde zum Schulungs- und Tagungszentrum umgebaut. 2006 übernahm Christian Rohde die Tischlerei von seinem Bruder. „Wir haben 16 Tagungsräume. Vor allem Volkswagen hält hier viele Tagungen ab“, erklärt Rohde. Seit 2014 hat das Hotel eine Sterne-Küche, Sterne-Koch Silvio Lange übernahm damals die Küche und bot Kochkurse an. Zudem kam die Weber Grill-Akademie dazu – mit speziellen Grilllehrgängen. Seit einiger Zeit bietet Auto-Fan Christian Rohde auch geführte Oldtimer-Touren an – er macht damit eine Leidenschaft zum Beruf. „Aktuell haben und vermieten wir sieben Oldtimer.“ Die Highlights der Sammlung sind Porsche-Klassiker.

Bastian Schweinsteiger und Otto zu Besuch

Aber, darauf weist Christine Rohde hin, die wahren Highlights der 30-jährigen Geschichte seien die Gäste gewesen. Etwa der frühere Ministerpräsident und Bundespräsident Christian Wulff: „Als er den Frühstücksraum betrat, waren alle Gäste plötzlich still – so eine Ausstrahlung hatte er.“ Ihr Lieblingsgast ist der Komiker Otto Waalkes: „Der ist auch jenseits der Bühne total witzig.“ Auch an den Kult-Fußballer Bastian Schweinsteiger erinnert sie sich sehr gerne: „Er hat zu mir gesagt, dass unsere Marmelade die beste sei, die er jemals gegessen habe.“

Trotz all der schönen Erinnerungen – zum Feiern ist Christian und Christine Rohde nicht zu Mute: „Jetzt müssen wir die Corona-Krise überleben“, betont Christian Rohde. Dann könne man in zwei Jahren das 30-jährige Bestehen feiern – wenn das eigentliche Hotel seinen runden Geburtstag begeht.

