Neuhaus

Malen, nähen, stricken – durch Corona entdecken viele Wolfsburger ihre kreative Ader. Wer ein besonderes Hobby sucht: Annette Waltersdorf zeigt in ihrer neu gegründeten Werkstatt Workshop-Teilnehmern, wie man wunderschöne Mosaike aus kunterbunten Fliesensteinen kreiert.

Schon die alten Griechen und Römer schmückten ihre Paläste mit aufwändigen Mosaiken. Annette Waltersdorf entdeckte Mosaike vor rund 20 Jahren bei einer Reise nach Barcelona: Antoni Gaudís weltberühmter Mosaik-Salamander im Park Güell faszinierte sie sofort. „Er hat mich nicht mehr losgelassen“, erzählt die 60-Jährige.

Ein Salamander-Mosaik für den Garten

Wieder zuhause in Neuhaus, machte sie sich ans Werk – und baute einen Salamander für den eigenen Garten. Ohne Anleitung, dafür mit viel handwerklichem Geschick und einer großen Portion Kreativität. Am Ende entstand kein Salamander als dreidimensionale Figur wie bei Gaudí, sondern als Bodenarbeit. Mittlerweile sind noch weitere Mosaike in dem verwunschenen Garten von Familie Waltersdorf hinzugekommen: ein Wasserfall, den Annette Waltersdorf gerade vollendet hat, oder die Outdoor-Bank, die ein echtes Langzeitprojekt ist, weil es so aufwändig ist.

Annette Waltersdorf und ihre Mosaike:

Zur Galerie Annette Waltersdorf gibt in ihrer neuen Werkstatt Mosaik-Workshops

Auch die Schwester hilft dabei mit. Die hat Annette Waltersdorf mit ihrem Faible für Mosaike auch angesteckt. Stühle, Türstopper, CDs – es gibt fast nichts, was Annette Waltersdorf nicht mit den kleinen Fliesensteinen aufpeppt. Ihr neuestes Projekt: Mosaik-Windspiele.

Blume, Biene oder ein abstraktes Bild

Dafür verwendet sie Glas-Fliesensteine. Angefangen hatte sie aber mit ganz normalen Keramikfliesen, die man für Fußböden verwendet. „Jeder, der noch alte Fliesen hatte, brachte sie mir und ich verwendete sie für Mosaike“, erzählt Annette Waltersdorf und lacht dabei. Doch weil bei Keramik die Farbauswahl sehr eingeschränkt ist, griff sie bald auf Glas-Fliesensteine, die es in fast jeder Farbe gibt: in leuchtendem Rot ebenso wie in pastelligem Rosa oder knalligem Blau.

In den Workshops fangen die Teilnehmer erst einmal klein an: Sie können ihre persönlichen Lieblingssteine mit einem Mosaik verzieren. Das Schwierigste dabei: ein Motiv finden. Blume, Biene oder doch lieber ein abstraktes Bild? Damit die Wahl nicht zur Qual wird und die Teilnehmer die Hektik des Alltags vergessen, beginnt Annette Waltersdorf den Workshop gern mal mit einer Meditation. Wie gut das tut, weiß sie durch ihre Ausbildung zum Coach für Persönlichkeitsentwicklung.

Wenn das Motiv für das Mosaik gefunden ist, kommt die nächste Herausforderung: die Farben für die Glassteine aussuchen. Bei der riesigen Auswahl in Annette Waltersdorfs Werkstatt ist das nicht leicht. Ist die Hürde genommen, werden die Glassteine mit der Zange zurecht geschnitten, zum Motiv zusammengesetzt, geklebt und anschließend verfugt. Fertig ist das kleine Kunstwerk. Mosaike sind übrigens ein schönes Geschenk statt Blumen. Annette Waltersdorf hat es schon oft gemacht.

Weitere Infos im Internet unter: https://annette-waltersdorf.jimdofree.com.

Von Sylvia Telge