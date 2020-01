Neues DGH für Velstove: Baubeginn ist im Sommer

Brackstedt/ Velstove/ Warmenau

Man wartet seit Jahrzehnten darauf, nun soll es endlich Realität werden. Velstove bekommt sein neues Dorfgemeinschaftshaus. Wie stellvertretende Kämmerin und Stadträtin Iris Bothe am Mittwoch in öffentlicher Sitzung dem Ortsrat Brackstedt/ Velstove/ Warmenau mitteilte, geht man von einem Baubeginn noch im Sommer diesen Jahres aus. Im Investitionsprogramm der Stadt sind in den Jahren 2020 und 2021 rund 1,8 Millionen Euro Baukosten festgeschrieben.

Iris Bothe : „Wir haben leider kein Geld mehr im Rathauskeller liegen“

Bothe hatte zuvor den Doppelhaushalt 2020/2021 erläutert und einen Überblick über die finanziellen Erwartungen sowie die Ausgabensituation der Stadt Wolfsburg gegeben. „Wir haben leider kein Geld mehr im Rathauskeller liegen“, erklärte sie. Dennoch seien die verfügbaren Mittel für die Ortsräte nicht gekürzt worden. Einstimmig befürwortete der Ortsrat sowohl den Doppelhaushalt als auch die mittelfristige Finanzplanung und das Investitionsprogramm.

Gewerbegebiet Warmenau: Für rund 4,5 Millionen Euro sollen weitere Brückenbauwerke entstehen. Quelle: Matthias Leitzke

Neben den Kosten für das Velstover Dorfgemeinschaftshaus finden sich im Investitionsprogramm rund 4,5 Millionen Euro für weitere Brückenbauwerke zum Gewerbegebiet Ost in Warmenau. Das seien keine speziellen Maßnahmen für den Ortsteil Warmenau, sondern Projekte für die Infrastruktur, die der Gesamtstadt Wolfsburg zugute kommen, erklärte dazu Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns ( CDU). „Wir selbst sind eigentlich immer bescheiden geblieben“, sagte sie, bedauerte allerdings, dass Mittel für die Sanierung und Barrierefreiheit der Gemeinschaftseinrichtung „Alte Schule“ in Brackstedt fehlten.

Dorfgemeinschaftshaus Velstove : Fertigstellung soll 2021 sein

Jahns freute sich aber sichtlich darüber, dass endlich der Bau des Velstover Dorfgemeinschaftshauses in greifbare Nähe gerückt werde. „Ich nehme Sie beim Wort“, so Jahns an die Adresse der Stadträtin: „Nach den Sommerferien ist Baubeginn, mit der Fertigstellung können wir in 2021 rechnen.“

In der Einwohnerfragestunde allerdings äußerte Ex-Rats- und Ortsratsmitglied Dieter Schulze Zweifel an dieser Terminplanung: Eventuelle Eingriffe in die Natur müssten umgehend erfolgen. „Mit Beginn der Vegetationsperiode darf kein Busch mehr gerodet werden“, meinte Schulze.

Im Rahmen der Kenntnisgaben berichtete die Ortsbürgermeisterin dann über den Wunsch von Firmen im Gewerbegebiet Warmenau-Ost nach verbesserten Fuß- und Radweganbindungen. Auch die Möglichkeiten, mit dem Bus den Arbeitsplatz zu erreichen, seien bisher nicht optimal. Die beteiligten Ortsräte Brackstedt-Velstove-Warmenau sowie Kästorf-Sandkamp sollten sich mit Firmenvertretern zum gemeinsamen Ortstermin treffen.

K 46/ Hubertusstraße: Sondersitzung zum Unfallschwerpunkt

Ein weiteres wichtiges Verkehrsthema, so teilte Hartmut Stapelfeld von der Verwaltung mit, soll zudem in einer Sondersitzung am 4. Februar von drei Ortsräten diskutiert werden. Es gehe dabei um die Einmündung der Hubertusstraße in die Kreisstraße 46. Dieser Bereich ist unverändert ein Unfallschwerpunkt.

