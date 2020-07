Nordsteimke

Kleine Steingruppen und halbkreisförmige Furchen im sandigen Boden, dazwischen einige pinke Fähnchen: Dort, wo zwischen Hehlingen und Nordsteimke bald das 150 Hektar große Baugebiet Sonnenkamp entsteht, graben aktuell Archäologen. Im Bereich des späteren „Panoramawegs“ hat das Team bereits Spannendes entdeckt: Es fand Spuren von fünf großen Grabhügeln und ein Gräberfeld.

Die Entdeckungen beweisen: Bereits 700 bis 500 Jahre vor Christus wirkten in dem Gebiet Menschen. „Dass dort, wo wir neu bauen, schon vorher Menschen gewesen sind, ist eine spannende Erkenntnis“, freute sich Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide bei einem Rundgang am Montag.

Die Forscher haben auf ihrer Suche nach menschlichen Spuren die oberste Bodenschicht abgetragen. Darunter zeigen ihnen leichte Verfärbungen, dunkle Flecken, an welchen Punkten es sich lohnt zu graben.

„Ein wahnsinniger Glücksfall“

Was Archäologen und Stadt besonders fasziniert: Die fünf Grabhügel mit einem Durchmesser von bis zu neun Metern, die sie entdeckten. „Das ist etwas Neues für Wolfsburg und ein wahnsinniger Glücksfall“, sagt Daniel Pollok von der Unteren Denkmalschutzbehörde. Denn: Bisher ist über das Leben der Menschen in der Eisenzeit in der Region fast nichts bekannt.

Die eigentlichen Hügel der Gräber sind nicht mehr erhalten, aber die typischen dazugehörigen Kreisgräben und die eingegrabenen Bestattungen. Ein Stück unter den Hügeln fanden die Archäologen zudem ein ausgedehntes Gräberfeld. Kleine Steingruppen markieren mehrere Urnengräber.

Wer in den Gräbern liegt, das weiß das Team um Grabungsleiterin Claudia Maria Melisch nicht. Die großen Grabhügel dürften aber von der früheren Elite der Region stammen.

„In der Eisenzeit lebten die Menschen in Sippen“, erklärt Melisch. Die Bräuche der Menschen seien deshalb je nach Region unterschiedlich gewesen. Melisch erhofft sich nähere Erkenntnisse aus den weiteren Untersuchungen: „Wir wüssten gerne, wie viele Leute hier gelebt haben und wie lange.“ Von einer „Megacity“ gehe sie aber nicht aus, ergänzt sie augenzwinkernd.

Interessant ist auch die Frage, ob die gefundenen Gräber zu der bereits entdeckten Siedlung in den Steimker Gärten gehören. „Die Vermutung liegt nahe“, erklärt Pollok.

Wolfsburger sollen Funde sehen

Auf dem Gräberfeld dokumentierten die Archäologen bislang über 125 Befunde. In erster Linie handelt es sich um Stücke aus Keramik-Gefäßen. Sie fanden zudem einige verbrannte Knochen und Bronzefragment. Außerdem ist der Boden voller Holzkohle. Sie hilft den Archäologen bei der zeitlichen Einordnung. In den kommenden Wochen reinigen, waschen und beschriften die Forscher alle Funde. „Danach beginnt das große Puzzeln“, erklärt Pollok.

Die Ausgrabungen sollen bald abgeschlossen sein, bis alle Funde untersucht sind, wird es aber noch dauern. Pollok verspricht jedoch, dass die Wolfsburger die Ergebnisse zu Gesicht bekommen: „Wenn möglich, wollen wir sie wieder in der Bürgerhalle ausstellen.“

Von Melanie Köster