Neuer WAS-Betriebshof: 30 Beschäftigte arbeiten schon im Vogelsang

Der neue Betriebshof der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) ist fast fertig: Die ersten 30 Mitarbeiter sind bereits in den Neubau im Gewerbegebiet Vogelsang gezogen. Bis zum Jahresende soll die komplette Belegschaft vom alten Betriebshof an der Dieselstraße in den Neubau an der Marie-Curie-Allee ziehen.

Genau genommen liegt das neue Betriebsgelände am Ferdinand-Braun-Ring neben der Autolackiererei Harings. Dort ist das neue WAS-Verwaltungsgebäude fertig: „Aktuell sind rund 30 Beschäftigte aus der Verwaltung in das neue Verwaltungsgebäude umgezogen“, sagt Stadtsprecher Ralf Schmidt. Die hinteren Gebäude befänden sich in der „Endausbauphase“. Dort entstehen Garagen und Werkstätten.

Das heißt: „Die etwa 145 Beschäftigten des Technischen Betriebs sollen bis Ende des Jahres vom Betriebshof in der Dieselstraße ebenfalls in den neuen Betriebshof im Vogelsang umziehen“, erklärt Schmidt. Insgesamt 170 der 190 Mitarbeiter würden ihren Arbeitsplatz künftig im Vogelsang haben. „Etwa 20 Arbeitsplätze bleiben auf dem Entsorgungszentrum am Weyhäuser Weg.“

Lach begrüßt WAS im Vogelsang

Vorsfeldes Ortsbürgermeister Günter Lach ( CDU) hat die WAS bereits im Vogelsang begrüßt – mit einem offiziellen Besuch bei WAS-Chef Herbert Engel. Er habe sich das Verwaltungsgebäude und die Baustelle zeigen lassen, so Lach. „Der WAS-Betriebshof passt gut ins Gelände“, findet er. „Für die weitere Entwicklung der Stadt Wolfsburg ist der Umzug gut.“ Auch wenn man ursprünglich davon ausgegangen sei, dass auf dem alten WAS-Gelände die neue Feuerwache gebaut werde. Jetzt heißt es offiziell: Das Gelände werde „für die Stadtverwaltung“ genutzt, so Stadtsprecher Schmidt.

Friedrichs lobt Stadtnähe

Auch Hans-Jürgen Friedrichs ( SPD), Ortsbürgermeister von Neuhaus und Reislingen, freut sich über den baldigen Umzug: „Gut, wenn solche Unternehmen an den Stadtrand ziehen und trotzdem stadtnah liegen.“ Und die WAS habe jetzt genügend Platz, um sich „auszuweiten“.

Von Carsten Bischof