Neuer Blumenladen: Was verbindet zwei Vorsfelder Ingenieure mit Floristik? 

Vorsfelde

Das Fachgebiet von Maik Behrends und seinem Neffen Sascha Wustlich ist Messtechnik. Die beiden Ingenieure arbeiten hauptberuflich bei einem Betrieb im Kreis Gifhorn und wohnen in Vorsfelde. Dort eröffneten sie jetzt in einem ehemaligen Uhren-Traditions-Geschäft in der Amtsstraße quasi nebenbei bereits ihren zweiten Laden in Wolfsburg in diesem Jahr. Name: „B&W“. Das ist soweit nachvollziehbar. Das Fachgebiet: Kreative Floristik. Bitte was?

„Schon als wir im Mai das Blumengeschäft am Reislinger Markt übernommen haben, haben sich die Leute gewundert“, weiß Maik Behrends sehr wohl. Dass sich die Familie mit Gestecken und Gärtnerei auskennt, liegt an seiner Schwiegermutter Angelika Bickert. Viele Vorsfelder und Vorsfelderinnen dürften bei diesem Namen alle Zweifel über Bord werfen. Von 1974 bis 2002 waren die beiden Begriffe „Blumen“ und „Bickert“ in der Werderstadt quasi eine Einheit, Geschäfte der Familie gab es in der Meinstraße und in der Langen Straße.

Aus Brandenburg zurück nach Wolfsburg

Dann wanderte das Ehepaar nach Brandenburg aus. Angelika Bickert kehrte jetzt allein zurück. „Wir sind zwar geschieden, aber wir kräutern noch zusammen“, sagt die 67-Jährige. Ihr Ex-Mann Werner Bickert (70) machte sich 2017 mit „Werners Kräutergarten“ selbstständig und gilt mittlerweile als Zulieferer von Sterneköchen und Barmixern laut Berliner Zeitung in der neuen Heimat als „Geheimtipp“. Angelika Bickert wird derweil in der alten Heimat gefeiert – denn von ehemals mehreren Blumengeschäften in der Werderstadt war nur noch ein einziges in der Straße „An der Meine“ übrig geblieben. Die eigentlich erst für den 1. November geplante Eröffnung des Geschäfts in der Amtsstraße wurde wegen der vielen Nachfragen kurzerhand vorgezogen, auch wenn die Suche nach Personal eigentlich noch läuft.

Erreichbarkeit Noch hat „B&W Kreative Floristik“ in der Amtsstraße 14 in Vorsfelde keinen Telefonanschluss, deshalb laufen Absprachen und Vorbestellungen per Email (kreative.floristik@outlook.de) oder über den Laden im Hellwinkel (Reislinger Straße 8), wo bereits seit dem 1. Mai eine Floristin beschäftigt ist (Telefon: 05361/558833). Öffnungszeiten der beiden Geschäfte: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr und sonntags 10 bis 13 Uhr.

Angelika Bickert arbeitet nämlich als eine Art „graue Eminenz“ eher im Hintergrund, ist nur montags vor Ort. Selbst täglich im Laden zu stehen kommt für die 67-Jährige aus gesundheitlichen Gründen nicht in Frage, aber kreativ ist sie weiterhin – und bindet zurzeit erst einmal die gesamte Familie ein. „Meine Tochter hat früher gern mitgeholfen“, erzählt sie. Jetzt hilft manchmal auch der 17-jährige Enkel.

Am Wochenende bat die Floristin, die früher auch als Ausbilderin die Wolfsburger Floristik-Szene bereicherte, zudem Sascha Wustlich und seine Frau Lee, ein Beet vor dem Laden in der Amtsstraße 14 neu zu bepflanzen. Zur Freude übrigens auch von Hausbesitzerin Eva Andersen (85), die über dem Geschäft wohnt. Ein wenig trauert diese zwar noch der altehrwürdigen Tradition hinterher – von 1910 bis 2019 boten Uhrmacher hier ihre Dienste an – aber dass mit dem Floristik-Geschäft jetzt neues Leben einzieht und bunte Blumen rund um das steinerne Storchenpaar vor der Tür wieder mehr Kundschaft anziehen, das gefällt ihr ausgesprochen gut.

Von Andrea Müller-Kudelka