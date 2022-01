Vorsfelde

Am 1. Advent 2020 startete mit einem Lichtergottesdienst die Kampagne der ökumenischen Projektgruppe: „Neue Glocken für Vorsfelde“. Seitdem befindet sich das Fundraising-Projekt der evangelischen Probstei Vorsfelde und der katholischen Gemeinde St. Michael in der Finanzierungsphase.

Die Installation und Glockenweihe der insgesamt sieben neuen Kirchglocken in St. Michael und St. Petrus war ursprünglich für Pfingsten 2024 geplant. Genau 100 Jahre nach der Weihung der alten Stahlglocken von St. Petrus. Dieser Termin sei laut Kirchenvorstand Ingo Schmidt nicht mehr zu halten. „Das Projekt befindet sich aufgrund der aktuellen Lage im Zeitverzug“, so Schmidt. Die geplanten Spendengala-Veranstaltungen sollen jedoch umgesetzt werden, sobald es die Corona-Lage wieder zulasse.

Alte Glocken müssen ausgetauscht werden

Insgesamt 340.000 Euro werden benötigt, um die neuen Glocken bei einer der drei großen Glockengießereien Deutschlands in Auftrag geben zu können. Eigenmittel in Höhe von 80.000 Euro und 30.000 Euro Spendengelder seien bereits vorhanden. Mit den geplanten Veranstaltungen unter dem Motto „Neue Glocken für Vorsfelde“ und durch den Verkauf diverser Merchandise-Produkten, wie beispielsweise Tassen mit Glockenaufdruck, sollen die fehlenden 230.000 Euro bis zum Jahr 2025 eingenommen werden.

St. Petrus-Kirche: Für das Projekt "Neue Glocken für Vorsfelde" wurde bereits gespendet. Ingo Schmidt (links) erklärt, wie viel Geld noch fehlt. Quelle: Roland Hermstein

Die alten Glocken, von Rostfraß zerfressen, seien am Ende ihrer Gebrauchszeit angekommen. Die klingenden Botschafter der mittelalterlichen St. Petrus Kirche im Zentrum des Stadtteils und auch die Glocken der im Jahre 1952 erbauten St. Michael Kirche am Engelhop, sind aus „kostengünstigen Nachkriegsstahl“ gefertigt, so Schmidt. Die neuen Glocken sollen aus Bronzematerial gegossen werden und hätten dadurch eine Halbwertszeit von 500 Jahren. Nicht nur die Langlebigkeit ist ein Vorteil gegenüber den Stahlglocken, auch der Klang sei wesentlich weicher und nicht so blechern, erklärt der Kirchenvorsteher.

„Der Frieden“ ist das Thema der Vorsfelder Glocken

Um die „Glockenzier“, also die künstlerische Gestaltung, kümmert sich ein ehrenamtlicher Arbeitskreis mit Mitgliedern aus beiden Gemeinden. Einen Workshop hat es bereits unter Anleitung von Dieter Eisenhardt gegeben. Der Dekan im Ruhestand hat schon verraten, dass „Der Frieden“ das Thema und die Botschaft des neuen Geläuts seien.

Die neuen Glocken in den beiden Gemeinden werden klanglich aufeinander abgestimmt. Die „Friedensglocken“ lassen also das ökumenische Projekt immer wieder erklingen. Wie das neue Geläut klingt, kann man bereits jetzt hören. Auf der Homepage https://www.glocken-vorsfelde.de/ gibt es einen Glocken-Soundcheck und weitere Informationen rund um das Projekt.

Die alten Glocken wiegen bis zu 3,2 Tonnen

Der Tausch der Glocken dürfte im wahrsten Sinne nicht so leicht umzusetzen sein. Die alten Klangkörper wiegen zwischen 180 kg (die Kleinste in St. Michael) und 3,2 Tonnen (die Größte in St. Petrus).

St.-Petrus-Kirche in Vorsfelde: Auftakt der Spendenaktion "Glocken für Vorsfelde“ mit einem Open-Air-Gottesdienst. Quelle: Britta Schulze

Laut Glockengutachten muss die Aufhängung, der sogenannte Glockenstuhl, ebenfalls ausgetauscht werden, um den neuen Bronzeglocken gerecht zu sein. Für die Planung und Errichtung dieser Konstruktion sucht die Projektgruppe derzeit ein Architekturbüro, welches sich dieser Herausforderung annehmen möchte.

Von Sabrina Fricke