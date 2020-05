Netz-Ärger in Velstove: Leitung viel zu langsam für Home-Office

Velstove

In der Corona-Krise entdecken viele Arbeitnehmer das Home-Office für sich. Die Heimarbeit mit Computer und Smartphone setzt aber eines voraus: ein gutes Netz. Das bekommen gerade Stefanie Redler und Stephan Hotze in Velstove zu spüren – und verzweifeln. Denn: Sie haben kaum beziehungsweise sehr schlechtes Netz. Immerhin: Der Ortsrat Brackstedt/ Velstove/ Warmenau will das Thema „Netz“ wieder auf seine Tagesordnung nehmen.

Sehr langsames Internet

Stefanie Redler und Stephan Hotze sind aktuell beide im Home Office und haben ein doppeltes Problem: Sie sind Telekom-Kunden. Was das heißt, macht Stefanie Redler deutlich: Sie hat einen „Speedtest“ ihres WLAN-Netzes gemacht, das Ergebnis: „Sie haben eine langsame Internet-Verbindung“ steht dort schwarz auf weiß. Im Detail: 1,59 MBit/s im Download und 0,70 MBit/s im Upload. Und das, obwohl sie im Wohnzimmer, gleich neben dem Büro, sitzt, „in dem der recht neue Router installiert ist“.

Das zweite Problem ist das schlechte Mobilfunknetz: „Gerade in Zeiten des Home Office ist es katastrophal, wenn man für Gespräche mit dem Smartphone auf den Dachboden laufen muss.“

Ortsrat wird tätig

Für Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns ( CDU) sind die Netzprobleme ein alter Hut. „Und das, obwohl wir für das Mobilfunknetz einen neuen Funkmast in Velstove stehen haben.“ Den nutzt bisher ausschließlich Vodafone, „die Telekom will nicht“, sagt sie nach einigen Gesprächen. „Andere auch nicht.“ Die beste Lösung wäre, wenn mehrere Anbieter diesen Mast nutzen würden – doch angeblich sei das nicht wirtschaftlich. Doch das will Jahns so nicht hinnehmen: „Wir unternehmen einen neuen Anlauf. Zu unserer nächsten Ortsratssitzung laden wir die Stadt und Vertreter von Telekommunikationsunternehmen ein.“ Brackstedt habe ein ähnliches Netzproblem wie Velstove.

Baugebiet hat schon Glasfaser

In Sachen Festnetz und Internetz verweist die Stadt Wolfsburg auf ihre Tochter Wobcom: Die „Technikstandorte“ (Verteilerkästen) in Velstove und Brackstedt seien bereits ans Glasfasernetz angeschlossen – für den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes prüfe man aktuell weitere Fördermöglichkeiten, sagt Stadtsprecher Ralf Schmidt. Wobcom-Sprecherin Petra Buerke betont: „Ein kleines Baugebiet in Velstove kann bereits Glasfaser nutzen, der Rest noch nicht.“ Dem Rest aber könne man Netzstärken bis zu 100 MBit/s anbieten.

Viel mehr, als Stefanie Redler und Stephan Hotze aktuell nutzen können. Auch diese Problematik, so Jahns, werde der Ortsrat noch einmal aufgreifen.

Von Carsten Bischof