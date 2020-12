Neindorf

Wie ein Licht in dunkler Nacht brachten am Nikolaustag die Landfrauen Hasenwinkel kleine Überraschungspäckchen zu alleinstehenden Senioren und den Kindern vom Tabaluga-Kinderhaus in Neindorf. Da der Senioren-Mittagstisch coronabedingt derzeit nicht stattfinden kann, kam Uta Stute von den Landfrauen auf die Idee, den Senioren in dieser besonderen und für viele einsamen Zeit eine Freude zu machen.

Manche Senioren waren so gerührt, dass sogar Tränen flossen

Deshalb zog sie begleitet von den jungen Landfrauen um Stephanie Podszus durch die Straßen Neindorfs und übergab den Senioren an der Haustür selbstgebastelte Weihnachtspäckchen. Begleitet wurde die herzerwärmende Aktion mit Unterstützung des Ortsrates durch Silke Hitschfeld (PUG), den Nikolaus ( Tim Hitschfeld/17) und zwei als Rentieren verkleideten Pferden (Scotty und Joe) mit Jil Temme und einem Engel ( Emma Willmann/11) hoch zu Ross. Manche Senioren waren so gerührt, dass sogar Tränen flossen – nicht nur bei den Beschenkten, sondern auch gleich bei den Schenkenden mit.

Für die Geschenk-Tütchen hatte Uta Stute vorab mit den insgesamt acht Kindern des Tabaluga-Kinderhauses in Neindorf im Alter von fünf bis zwölf Jahren gemeinsam Bratapfelmarmelade gekocht. „Das Marmelade-Kochen war allein schon eine tolle Aktion für die Kinder hier. Da haben sie mit Uta Stute Äpfel geraspelt und Marmelade gekocht, was das Zeug hielt“, berichtet Helga Warecka, eine von fünf Mitarbeiterinnen des Tabaluga-Kinderhauses, am Rande der Nikolaus-Aktion. Da gab es viel zu tun vorab, denn immerhin hatten die Landfrauen ganze 32 Adressen auf ihrer Geschenkliste.

Die Jungen Landfrauen Hasenwinkel unterstützten die Aktion tatkräftig

Das war nur mit Unterstützung der Jungen Landfrauen Hasenwinkel zu schaffen. Dies ist eine erst im Oktober neu gegründete Nachwuchs-Gruppe von Frauen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren um Stephanie Podszus, Madeline Reupke und Nadine Ebeling, die gemeinsam mit Uta Stute die Idee hatten und tatkräftig bei der Verteilung der Päckchen mit anpackten. „Wir haben auch noch ein Weihnachtslicht und ein schönes Gedicht dazugegeben, das den Senioren ein bisschen Liebe, Frieden und Hoffnung ins Haus bringen soll“, erklärt Stephanie Podszus.

Da auch die Kleinsten im Ort nicht leer ausgehen sollten, hatte der Nikolaus natürlich einen Sack voller Gaben dabei, sprich vom Ortsrat gespendete Schoko-Weihnachtsmänner. Auf dem zweistündigen Zug durch die Straßen Neindorfs kamen Kinder von der Glocke angelockt aus den Häusern herausgerannt, um den Nikolaus in Begleitung des Engelchens mit großen, leuchtenden Augen zu bestaunen. Auch Ortsbürgermeister Hans-Ulrich Achilles kam dazu, als der Nikolaus am Tabaluga-Kinderhaus Station machte: „Ich danke Euch für diese tolle Aktion, Ihr bringt den Leuten wirklich große Freude! Vielen Dank für die schöne Idee und Euer Engagement!“

