Reislingen

Die Stadt Wolfsburg hat die Reparatur des Brückengeländers an der Käthe-Paulus-Straße bereits in Auftrag gegeben. Ein 29-Jähriger hatte die Sicherung am Sonntag mit seinem Tiguan durchbrochen und war kopfüber im Graben gelandet. Sein Glück: Er wurde nicht schwer verletzt. Allerdings dürften die Fahrt und der Unfall unter Alkoholeinfluss ihn nicht nur den Führerschein, sondern auch eine Menge Geld kosten.

Was die Stadt Wolfsburg für das Brückengeländer in Rechnung stellen wird, steht noch nicht fest. Bisher ist aber auch noch nicht klar, wann die Arbeiten überhaupt starten. Das hängt von der Auftragslage der Firmen und von den wegen der Pandemie noch immer eingeschränkten Lieferzeiten für Baumaterialien ab. „Die Brücke wurde natürlich sofort durch Absperrbaken gesichert“, betont Stadtsprecher Ralf Schmidt.

Erinnerung an Tempolimit-Forderung

Die Seite, auf der das Geländer zerstört ist, wird aber sowieso normalerweise nicht genutzt: Rad- und Fußweg verlaufen auf der anderen Seite der Fahrbahn. Dort, wo hinter den Büschen das Wohngebiet Wiesengarten liegt. Einige Anwohner fühlen sich durch den aktuellen Unfall in ihren Befürchtungen zum Thema Verkehrssicherheit bestätigt. Sie hatten Tempo 50 auf der gesamten Strecke gefordert. Weiterhin gilt allerdings aus Richtung Dieselstraße kommend – also auf der Seite, auf der auch der Unfallfahrer unterwegs war – erst einmal Tempo 70.

Unfallstelle: Anwohner aus dem Wiesengarten wünschen sich ein durchgehendes Tempolimit von 50 km/h für die gesamte Käthe-Paulus-Straße. Quelle: Britta Schulze

„Wir wollten die Bürgerinnen und Bürger gern in ihrem Ansinnen unterstützen und hatten im Ortsrat einen entsprechenden Antrag gestellt“, erinnert Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs. Anfangs schien die Verwaltung der Stadt Wolfsburg auch gar nicht abgeneigt, dann allerdings erhielt das Gremium die Antwort, dass eine weitere Tempobeschränkung außerhalb der Ortschaft nicht sinnvoll erscheint, da es sich nicht um einen Unfallschwerpunkt handele.

Daran wird sich auch durch den aktuellen, spektakulären Chrash nichts ändern. Zumal für die Fahrweise des 29-Jährigen in seinem Zustand ein Tempo-Limit höchstwahrscheinlich keine große Rolle gespielt hätte. Die Mehrheit des zurzeit noch amtierenden Ortsrates hält es aber weiterhin für sinnvoll. „Es schadet sicherlich nicht, in diesem Zusammenhang nochmals an den Antrag zu erinnern“, meint Friedrichs.

Von Andrea Müller-Kudelka