Nach Rettungsaktion: Nordsteimker Störche haben Nachwuchs

Nordsteimke

Ob Störche stur sind? In Nordsteimke scheint es so: Nachdem ein Sturm das Nest des neuen Paares zerstört hatte, spendierten die Dorfbewohner den Tieren extra eine Nisthilfe. Jetzt gibt es tatsächlich Nachwuchs. Der wächst allerdings im alten, selbstgebauten Nest auf, das wackelig auf dem Schornstein der St. Nicolai-Kirche liegt.

Das Nest hängt am Blitzableiter

Zwei Junge zieht das Storchenpaar in Nordsteimke groß, ein drittes überlebte nicht. Pfarrer Wilfried Leonhardt kann die Tiere täglich aus dem Pfarrhaus beobachten: „Es herrscht reger Verkehr. Einer passt auf, dass die Jungen im Schatten oder vor Regen geschützt sind und der andere fliegt hin und her“, beobachtet er.

Leonhardt hofft, dass alles gut geht, denn: „Das Nest wird nur durch den Blitzableiter gehalten.“ Hinzu kommt, dass die Nordsteimker Störche erst spät gebrütet haben – in anderen Wolfsburger Ortsteilen wird der Nachwuchs von Meister Adebar bereits flügge.

Die kleinen Störche wachsen und gedeihen ❤️ wir freuen uns riesig 🙏☀️ und Mama Storch sieht auch sehr glücklich aus! Posted by Kirche Nordsteimke on Sunday, July 4, 2021

Im Mai war das Nest der Störche durch einen Sturm stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Nordsteimker ließen daraufhin eine Nisthilfe direkt nebenan anbringen und legten die Überreste des alten Brutplatzes hinein. Die Störche interessierte das wenig: „Sie haben sofort angefangen, das alte Nest wieder aufzubauen“, berichtet Leonhardt. Immerhin: Eines der beiden Alttiere nutze die Nisthilfe jetzt als Schlafplatz.

Rettungsaktion: Im Mai brachten Helfer die Nisthilfe auf die Kirche. Quelle: Roland Hermstein

Die Kirche berichtet in den Sozialen Medien über die Störche

Über die Facebook- und Instagram-Seite der Nordsteimker Kirche können sich die Fans der Störche regelmäßig über deren Entwicklung informieren. Wenn der Nachwuchs irgendwann ausgeflogen ist, will Leonhardt sich mit dem Naturschutzbund (Nabu) darüber unterhalten, was mit dem wackeligen Nest passiert. Klar ist: Nordsteimke will seine Störche unbedingt halten.

Von Melanie Köster