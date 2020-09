Nach Corona-Pause: Museum in der Burg Neuhaus ist wieder geöffnet

Neuhaus

So, jetzt hat auch das Museum in der Burg Neuhaus nach der Corona-Zwangspause wieder geöffnet. Am Wochenende konnten die Besucher wieder kommen. Die Stadt freut sich darüber, aber auch der Freundeskreis der Burg, der die Räume betreut.

Erster Stadtrat und Kulturdezernent Dennis Weilmann bedankte sich bei den Mitgliedern für diesen besonderen Einsatz: „Mein ausdrücklicher Dank gilt dem Freundeskreis Burg Neuhaus, der es mit hohem ehrenamtlichen Engagement möglich gemacht hat, dass die Außenstelle des Stadtmuseums wieder für Besucher zugänglich ist.“ Das Burgmuseum sei ein echtes Kleinod in der sehr bunten Wolfsburger Kulturlandschaft.

„Wir behalten die Entwicklung der Pandemie genau im Auge“

Auch Frank Wolters, Vorsitzender des Freundeskreises, freut sich über die Wiedereröffnung nach rund fünf Monaten: „Es ist schön, dass es wieder losgeht.“ Aber er denkt auch an die ehrenamtlichen Betreuer des Museums. Viele davon gehören zu Risikogruppen. „Wir behalten die Entwicklung der Pandemie genau im Auge.“ Die Gesundheit gehe vor.

Immer sonntags von 14 bis 17 Uhr ist das kleine, aber feine Museum in der Burg geöffnet. Von November bis Februar schließt das Museum bereits um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bei einem Besuch sind die Hygiene-Vorschriften für die Burg Neuhaus zu beachten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Der erste Burgherr war Herzog Magnus der Jüngere

Die Burg Neuhaus gilt als eine der am besten erhaltenen Wasserburgen Norddeutschlands. In der Ausstellung zur Burggeschichte lässt sich viel über die kriegerischen Umständen erfahren, die die Errichtung der mehr als 600 Jahre alten Festung begleiteten.

Erster Burgherr war Herzog Magnus der Jüngere, der auch den Beinamen „der Raufbold" trug. Fast zwei Jahrhunderte später war das Zeitalter der Ritter vorbei und das alte Gemäuer wurde herzoglicher Amtssitz. Das heutige Leben auf der Burg ist von Kunst, Kultur und Kitakindern bestimmt.

