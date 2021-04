Müllberge auf Vorsfelder Schützenplatz: Zweiter Container könnte helfen

Vorsfelde

Papierberge auf dem Vorsfelder Schützenplatz: Solche Bilder sieht man leider immer wieder. Und wieder schimpfen Bürger und Politiker anschließend auf die WAS (Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung), weil die angeblich nicht häufig genug die Container leert. Die PUG-Politikerin Hanne Bolewicki nimmt die WAS in Schutz und schlägt einen anderen Weg vor.

Unglaublich: Unbekannte werfen ihren Papiermüll einfach ins Gebüsch. Quelle: Hanne Bolewicki

Die Bilder, die sie jetzt gemacht hat, lassen am Verstand mancher Zeitgenossen zweifeln: Obwohl oder weil der Altpapiercontainer voll ist, haben Unbekannte – darunter vermutlich viele Gewerbetreibende – trotzdem fleißig weiter Altpapier daneben gestapelt. Damit nicht genug: Auch der Grünstreifen an den Tennisplätzen ist voller Pappe und Papier. „Das finde ich so schlimm, dass ich überlege, den Müll gemeinsam mit meinen Kindern einzusammeln“, sagt Bolewicki. „Sonst verheddern sich noch Tiere darin.“

Über 12 000 Einwohner – da erscheint ein zweiter Papiercontainer sinnvoll

Sie habe sich mit der WAS in Verbindung gesetzt, um zu erfahren, wie man dieses Müllproblem lösen könne. Das Ergebnis: ein zweiter Altpapiercontainer auf dem Schützenplatz und ein großes Hinweisschild auf das Entsorgungszentrum am Weyhäuser Weg. Denn: „Vorsfelde hat über 12 000 Einwohner – da wäre ein zweiter Container auf dem Schützenplatz angemessen“, findet Bolewicki. Das habe die WAS der Stadt Wolfsburg übrigens genau so mitgeteilt.

Und: Ein großes Hinweisschild auf das Entsorgungszentrum am Weyhäuser Weg könnte helfen – „auf jedem Container in der Stadt!“ Dort solle sinngemäß draufstehen: Bitte nur haushaltsübliche Mengen einwerfen. Ist der Container voll, bitte Altpapier am Weyhäuser Weg entsorgen – „denn dort kann man Papier und Pappe kostenlos abgeben“, betont Bolewicki. Statt es einfach irgendwohin zu werfen.

Denn: Die WAS habe mit der täglichen Müllentsorgung genug zu tun und schlicht keine Zeit und kein Personal, um sich auch noch zusätzlich um illegale Müllentsorgung zu kümmern.

Von Carsten Bischof