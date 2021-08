Vorsfelde/ Wendschott

Zwei Motorräder der Marke KTM verschwanden in der Nacht zu Mittwoch aus den Ortsteilen Vorsfelde und Wendschott. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten zusammenhängen.

Der erste Diebstahl ereignete sich in Vorsfelde in der Straße Über dem Wechsel. Hier verschwand zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, eine KTM, Husqvarna 701 Supermoto. Auffällig an der Maschine ist ein Aufkleber mit der Zahl „46“ in den Farben grau, gelb und grün (im Stil von Valentino Rossi) unter dem hinteren Radkasten. Das Motorrad stand verschlossen auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.

Auffällig: Schriftzug #goadventure in Orange und Schwarz

Zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, wechselte in der Straße Hageholz ein Motorrad der Marke KTM, 125 Duke unfreiwillig den Besitzer. Der Eigentümer hatte seine Maschine gesichert unter dem Carport an seinem Wohnhaus abgestellt. Durch den Diebstahl ist dem Eigentümer ein Schaden von mindestens 4100 Euro entstanden. Besonders auffällig an dem Motorrad sind die an den weißen Ablagen des Sozius angebrachten orange-schwarzen Aufkleber mit dem Schriftzug #goadventure.

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen beiden Diebstählen nicht ausschließen und hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise an die Polizeistation in Vorsfelde oder die Rufnummer 05361/4646-0.

Von der Redaktion