Mode aus Wolfsburg: Drei SSV-Fußballer starten mit „Verseau“ durch

Vorsfelde/Danndorf

Drei junge Männer – eine geniale Idee. Marvin Kawurek (21), Canel Topsakal (20) und Luan Maziemke (19) haben ein eigenes Streetwear-Label herausgebracht: „Verseau“. Die drei Fußballer des SSV Vorsfelde machen (fast) alles selbst. Entwürfe, Werbung, Vertrieb. Zum Jahresende gibt es noch einige Stücke aus der aktuellen Mode-Kollektion und auch Kartons. Mit beidem planen die Modemacher eine schöne Aktion zu Weihnachten.

Und zwar „Weihnachten im Schuhkarton“. Viele Einrichtungen machen das seit Jahren: Privatpersonen oder Firmen packen kleine Päckchen mit Spielzeug, Süßem oder ähnlichem für bedürftige Kinder. Durch Corona sei die Aktion etwas eingeschlafen, meint Marvin Kawurek. Er und seine beiden Kumpels erwecken sie nun wieder. Nachahmen ist ausdrücklich erwünscht.

Weihnachten im Schuhkarton mit dem SSV Vorsfelde

Die Basis bilden rund 80 Kartons, mit denen ansonsten die T-Shirts und andere Kollektionsteile von Wolfsburg in Orte in ganz Deutschland verschickt werden. „Wir haben in unserer Mannschaft gefragt, wer die Kartons befüllen möchte“, erzählt Canel Topsakal. Die Spieler der 1. Herren machen mit. Natürlich sind auch die „Verseau“-Macher dabei. Sie packen auch Shirts ihres Labels in die Päckchen. Am Ende kommen rund 80 Geschenke zusammen, die kurz vor Heiligabend an Kinderheime in Wolfsburg und Umgebung gehen.

„Verseau“ in Bildern:

Zur Galerie Marvin Kawurek, Canel Topsakal und Luan Maziemke haben ein eigenes Streetwear-Label herausgebracht.

Mit der Aktion schließt die junge Modemarke ein sehr erfolgreiches erstes Jahr ab. Der Name „Verseau“ ist übrigens französisch, heißt auf deutsch „Wassermann“ – und ist reiner Zufall. „Wassermann spielt für uns keine Rolle. Wir wollten nur einen schön klingenden Namen“, erklärt Marvin Kawurek und schmunzelt.

Das Modelabel entstand in der Corona-Zeit

Die Idee, Streetwear zu machen, entstand in der Corona-Zeit. Die Jungs hatten viel Zeit und wenig zu tun. Alle drei sind Mode begeistert – und so entstand „Verseau“. Zuerst waren es nur T-Shirts. Jetzt folgen Caps und Hoodies. Alle Teile haben den „Verseau“-Schriftzug. Mal klein, mal groß, mal vorn, mal hinten, aber immer lässig.

Die Designs entstehen am Laptop zuhause. Die „Firmenzentrale“ ist noch der Keller in Marvin Kawureks Elternhaus in Danndorf. Der Verkauf läuft über einen Online-Shop, Werbung über Instagram. Produziert wurde zuerst in Köln, dann in der Türkei. Die dritte Kollektion soll jetzt aus Pakistan kommen. Das ist preiswerter. Die Jungunternehmer setzen aber nicht auf billig, faire Arbeitsbedingungen in der Produktionsfirma und gute Qualität sind ihnen wichtig.

Es läuft gut mit „Verseau“. Kunden kommen aus ganz Deutschland, es gab sogar mal eine Anfrage aus Frankreich. Mittlerweile läuft das Geschäft so gut, dass Canel Topsakal, Luan Maziemke und Marvin Kawurek nach eigenen Räumen für das Label suchen. Das betreiben alle drei als Nebenjob: Canel und Marvin absolvieren eine Ausbildung bei Volkswagen, Luan macht Abitur. Eine sichere Grundlage muss sein. Ob und wie „Verseau“ expandiert, da lassen es die drei Jungs ruhig angehen.

Von Sylvia Telge