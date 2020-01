Mikaros Trio spielt in der Vorsfelder Kupferkanne

Vorsfelde

Live-Musik in der Vorfelder Kupferkanne: Am Freitag, 14. Februar, tritt das Mikaros Trio in der Kultkneipe an der St. Petrus-Kirche auf. Passend zum Valentinstag verspricht Gitarrist Rudi Karger „ein Programm für Liebende“.

Zum Mikaros Trio gehören neben Karger Gitarrist Heiner Ross und Sängerin Michi Gebensleben. Bass und Schlagzeug kommen vom Band – „es ist also kein Unplugged-Konzert“, scherzt Karger. Eher ein Konzert zum Tanzen und Kuscheln: Das Mikaros-Trio verspricht eine ganz besondere Mischung aus Funk, Soul und Pop. So gibt es seltene Klassiker wie Supertramps „School“ ebenso zu hören wie eigenwillige Interpretationen von „It’s All Over Now“ ( Bob Dylan), Black Is Back“ (Belle Epoque) oder Chaka Khans Evergreen „Ain’t Nobody“. Aber das Trio spielt auch viele eigene, groovige Kompositionen.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Von Carsten Bischof