Mieterinitiative Vorsfelde zieht vors Rathaus Wolfsburg

Die Mieterinitiative Vorsfelde ruft erneut zum Protest auf. Die Aktivistinnen fordern „bezahlbare Mieten“ und ziehen dafür am Samstag, 31. Juli, vor das Rathaus in Wolfsburg. Mit ihrem „offenen Wohnzimmer.

Mieten-Stopp-Demo: Im Juni zog ein Protestmarsch durch Vorsfelde. Am 31. Juli soll das „offene Wohnzimmer“ als Mahnung vor dem Rathaus B am Kunstmuseum in Wolfsburg aufgebaut werden. Quelle: Britta Schulze