Vorsfelde

Das Szenario hat etwas von Alptraum: Seit Jahren müssen die Mieter von etwa 1400 Wohnungen in Vorsfelde Nord mit der Ungewissheit leben, ob und wann ihre Wohnungen saniert werden und welche Mieterhöhungen dann auf sie zukommen. In der Stettiner Straße, Über dem Wechsel, im Thorner Weg oder im Heidgarten klagen Bewohner über feuchte Kellerräume, Schimmel in den Wohnungen. In einer Mieterversammlung am Montag im Schützenhaus rief Doris Zander die gesamte Mieter auf, sich zu organisieren und dem Vermieter „ordentlich Druck zu machen“.

Wer sich mit seinen Problemen an den aktuellen Vermieter wenden möchte, der landet telefonisch oder per E-Mail in der Warteschleife. „Wir haben keinen Ansprechpartner bei der Wohnungsgesellschaft, bekommen keinerlei Informationen, welche Maßnahmen geplant sind und fühlen uns mit unseren Problemen absolut allein gelassen“, beklagen Doris und Wilfried Zander, die seit Jahren einen Kampf quasi als David gegen Goliath führen.

Schimmel im Keller einer Wohnung im Potsdamer Weg. Quelle: Britta Schulze

Unter anderem um diese Wohnblöcke in Vorsfelde Nord geht es. Quelle: Britta Schulze

Im Vorfeld wurden 1000 Flyer in Vorsfelde verteilt

Dieses Ungleichgewicht möchten die Zanders im Verbund mit Gleichgesinnten jetzt nachhaltig ändern – und luden zur Mieterversammlung. Die allerdings hatte zunächst etwas enttäuschend begonnen: 1000 verteilte Flyer im betroffenen Wohngebiet hatten offenbar nicht die erhoffte Resonanz ausgelöst. Nur rund 40 Mieterinnen und Mieter waren gekommen.

Ältere Bewohnerinnen beispielsweise hatten Angehörige entsandt, weil sie offenbar Komplikationen mit dem Vermieter fürchten. „Meine Mutter ist über 80“, berichtete der Sohn einer Mieterin. Sie sei völlig überfordert, wenn plötzlich ein Schreiben im Briefkasten liege, dass sie unverzüglich ihren Keller zu räumen hätte. Gründe dafür seien nicht genannt.

Mieterversammlung: Dieser Teilnehmer kam stellvertretend für seine Mutter. Quelle: Burkhard Heuer

Vorgeschichte: Besitzer der Wohnhäuser wechselten regelmäßig

Zur Vorgeschichte: Die Wohnungen der ehemaligen „Neuen Heimat“ haben eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Immer wieder gab es neue Besitzer. Nach der Adler-Gesellschaft, die mit Sanierungsüberlegungen und Luxus-Instandsetzungen für Aufregung sorgte, hat als neuer Besitzer nach der Adler-Insolvenz die LEG (Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen für Städtebau, Wohnungswesen und Agrarordnung) mit Sitz in Düsseldorf, seit Dezember 2021 die Verunsicherung der Mieter noch verstärkt.

„Dreifachverglaste Fenster für bereits schimmelbefallene Wohnungen, der Abriss von Balkonen, neue Fahrstühle und Aufstockungen durch weitere Geschosse sind im Gespräch“, berichtet Doris Zander. Dabei seien vielfach die Grundmauern so feucht, dass sie kaum weiteres Gewicht tragen könnten.

Doris Zander: Gemeinsam mit ihrem Mann organisierte die Vorsfelderin die Mieterversammlung. Quelle: Burkhard Heuer

Bewohner sorgen sich, dass die Mieten erhöht werden könnten

Vor allem aber macht man sich Sorgen über mögliche Mieterhöhungen. Von derzeit sieben Euro/Quadratmeter könnten diese in den nächsten Jahren alle 15 Monate kontinuierlich ansteigen, ohne dass sich die alteingesessenen Mieter dagegen wehren könnten. Alternative Wohnungen zu akzeptablen Mieten gebe es in Wolfsburg nicht.

Auch Helga (81) und Klaus Lahmann (86) aus der Straße „Im Heidgarten“ machen sich Sorgen. „In unserem Block müssten beispielsweise die Abflussrohre dringend erneuert werden.“ Aber es passiere nichts. „Wir können doch in unserem Alter nicht noch einmal umziehen“, klagt Helga Lahmann.

Politik sind die Hände gebunden

Leider sind offenbar auch der Politik die Hände gebunden: Stellvertretende Ortsbürgermeisterin Kerstin Struth und Edeltraud Haberstumpf (beide SPD) sowie Ilario Ricci (Linke) aus dem Vorsfelder Ortsrat zeigten zwar Verständnis für die Sorgen der Bewohner, betonten aber, dass man bei einer privaten Vermietungsgesellschaft nur geringe Einflussmöglichkeiten habe.

Allerdings wolle Struth Hinweisen aus der Versammlung nachgehen, dass es auch bei den Wohnungsgesellschaften Neuland“ oder der VW-Immobilien viele leerstehende Wohnungen gebe, die nach einer Sanierung dann vermutlich umso teurer vermietet werden sollen.

Von Burkhard Heuer