Reislingen

Es regnet durchs Dach, die Umkleiden und Toiletten in der Reislinger Mehrzweckhalle sind marode, außerdem riecht es unangenehm. Seit Jahren kämpfen FC Reislingen und Ortsrat für einen Neubau. Den hat die Stadt nach vielen Diskussionen beschlossen und der hintere Teil des Gebäudekomplexes ist schon abgerissen. Doch vom Neubau ist noch nichts zu sehen. Obwohl die Stadt die Rohbau-Arbeiten für Juni angekündigt hatte. Ortsrat und Sportverein reicht’s langsam.

„Die Informationspolitik der Stadt ist eine Katastrophe“, schimpft Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs. Inoffiziell habe er gehört, dass das Projekt verschoben sei, weil das Geld bei der Stadt wegen Corona noch knapper sei als ohnehin schon.

Anzeige

Verzögerten sich die Ausschreibungen wegen Corona?

„Vielleicht hat sich deshalb die Ausschreibung für die Arbeiten verzögert“, vermutet Michael Bitterhoff (PUG). Genau das ist der Grund. „Corona und die Auswirkungen haben leider auch städtische Maßnahmen ins Stocken gebracht“, erklärt Elke Wichmann von der Kommunikation der Stadt. Angesichts der dramatischen Einbrüche bei den Einnahmen wurden viele größere Investitionen und Ausschreibungen angehalten oder zurückgestellt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Auch die Ausschreibungen zur Mehrzweckhalle in Reislingen sind davon betroffen, so dass erst nach weiteren Ausschreibungen ein Baubeginn frühestens Ende diesen Jahres möglich wird“, so Elke Wichmann. „Darüber hätte uns die Verwaltung informieren können“, sagen die Politiker. „Die Sportler sprechen uns schon an, was denn los ist“, ärgert sich Friedrichs.

Auch der FC Reislingen hat mittlerweile die Nase voll. „Wir hatten schon Austritte wegen der maroden Halle“, erklärt Vorstand und SPD-Ortsratsmitglied Thomas Heyn. Auch Übungsleiter schrecke der desolate Zustand der Mehrzweckhalle ab, erzählt Christina Germer, die beim FC Reislingen Rehasport anbietet.

Es gibt noch Sportangebote in der maroden Halle

In der alten Halle finden immer noch Sportangebote statt. Der Gebäudeteil soll erst dann abgerissen werden, wenn der Neubau im hinteren Teil des Komplexes steht, in dem mal Gaststätte und Hausmeisterwohnung untergebracht waren. Schön ist es aber nicht mehr in der alten Halle, finden die Sportler. „Im Winter ist es total kalt“, sagt Elke Josch, die Rehasport macht.

Eine Bildergalerie zur maroden Mehrzweckhalle :

Zur Galerie FC Reislingen und Ortsrat fordern Informationen von der Stadt

Außerdem wurden schon Mäuse gesehen. Als es kürzlich Starkregen gab, kam Wasser durchs Dach, der Keller war außerdem überschwemmt. Weil sich die Fenster der Halle nicht mehr öffnen lassen, werden Eingangs- und Notausgangstür geöffnet, um wenigstens etwas Frischluft zu bekommen. Problem dabei: Gleich hinter der Notausgangstür ist draußen eine tiefes Bauloch. Damit dort niemand hinstürzt, wurde eine Bank vor den Notausgang gestellt. Ein untragbarer Zustand, sagt Thomas Heyn.

Von Sylvia Telge