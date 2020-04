Mehrzweckhalle Reislingen: Bauprojekt wegen Corona in Gefahr?

Reislingen/Velstove

Der Anbau der alten Mehrzweckhalle in Reislingen ist abgerissen. Eigentlich sollte sofort danach der Neubau starten. Doch seit Wochen passiert nichts. Fehlt der Stadt dafür möglicherweise das Geld, weil sie das in der Corona-Krise für andere Dinge ausgeben muss? Die Arbeiten gehen weiter, sagt die Stadt. Aber sie sagt auch: Corona kann durchaus Folgen haben.

So sieht es aktuell rund um die Mehrzweckhalle aus:

„Die Projektierung ist unter Vorbehalt der weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise sowohl unter zeitlichen wie auch kostenrelevanten Gesichtspunkten zu sehen“, erklärt Elke Wichmann von der Kommunikation der Stadt. Kippt das Mehrzweckhallen-Neubau, will Hans-Jürgen Friedrichs, Ortsbürgermeister von Neuhaus/ Reislingen, das nicht so hinnehmen. „Dann werde ich andere Projekte vorschlagen, die auch auf den Prüfstand kommen sollen“, kündigt er an. Welche das sind, will er nicht sagen.

Jahrelang für neue Halle am Bötzel gekämpft

Jahrelang kämpften Ortsrat, Sportler und Bürger für eine neue Halle am Bötzel. Nach zähen Verhandlungen ob Neubau oder Sanierung sinnvoller sei, einigte man sich auf einen Neubau. Doch wegen knapper Kasse verzögerte sich des Projekt. Ende 2019 gab die Verwaltung endlich grünes Licht für den Neubau.

Zuerst wurde der Gebäudekomplex mit Kegelbahn und Schießstandanlage im Untergeschoss, Gaststätte und Hausmeisterwohnung abgerissen. Diese Arbeiten sind längst erledigt, eigentlich sollte nun in dem Bereich eine Einfeldhalle entstehen. Doch seit Wochen passiert nichts. Das hat auch Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs stutzig gemacht.

Keine europaweite Ausschreibung wegen Corona

Vor allem weil er erfahren hatte, dass wegen der Corona-Krise bis September keine europaweiten Ausschreibungen mehr erforderlich sind. „Also müsste die Auftragsvergabe schneller gehen“, so Friedrichs. Die Stadt beruhigt: Die Rohbauarbeiten sind ausgeschrieben und „in der Vergabephase und sollen planmäßig im Juni beginnen“, so Elke Wichmann. Die Fertigstellung der Halle als erster Bauabschnitt ist für Ende 2021 geplant.

Auch Velstove macht sich Sorgen, weil ein wichtiges Bauprojekt nicht vorangeht – der Bau des Dorfgemeinschaftshauses. Oberbürgermeister Klaus Mohrs hatte im vergangenen Jahr bei der 600-Jahr-Feier versprochen, dass es kommt. Mittel dafür sind dafür im Haushalt vorgesehen, Bäume auf dem dafür geplanten Grundstück sind gefällt. Doch weiter ist nichts passiert.

Architekturbüro gewechselt

Das hat Gründe, erklärt Elke Wichmann: „Der Baustart ist für den Sommer vorgesehen, obwohl ein Wechsel bei dem beauftragten Architekturbüro und Anpassungen der Planungen an den aktuellen Nutzerbedarf erforderlich wurden.“ Die Gesamtfertigstellung sei für den Herbst 2021 vorgesehen –wenn Corona nichts durcheinanderbringt.

Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns ist über die Terminverzögerung „nicht glücklich“, aber optimistisch, dass das DGH kommt: „Wir vertrauen auf das Wort von Klaus Mohrs.“

