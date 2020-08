Vorsfelde

Eigentlich hätten die Matjesfeste deutschlandweit Anfang Juni begonnen. Doch wegen Corona fielen auch diese Events flach. Im Vorsfelder Hackepeter gibt es aber doch noch ein Happy End für Liebhaber des Fischs. Wirt Jovi Davidovic lädt noch bis Samstag zum Matjesfest mit Live-Musik ein.

„Weiß ist das Schiff“ schmetterte am Freitagabend der Vorsfelder Shantychor Drömlingsänger auf der Freifläche am Ütschenpaul. Mit viel Freude und noch größerem Abstand zueinander gaben die Männer ihr erst zweites Konzert nach der Corona-Pause. „Wir sind überglücklich, wieder auftreten zu können“, betonte der Ehrenvorsitzende Karl Haberstumpf.

Matjes-Klaus in Vorsfelde : „Das ist Fisch aus Holland “

Und das Publikum freute es auch sehr. Da schmeckte der Fisch gleich noch besser. Wobei es sich laut Matjes-Klaus auch um besondere Ware handelte. „Das ist Fisch aus Holland“, erklärte der Experte aus Schneverdingen, der die Essensauswahl für das Fest zusammen mit Davidovic zusammengestellt hatte.

Konzert mit Abstand: Das zweite Mal seit Beginn der Corona-Krise traten am Freitag die Drömlingsänger beim Matjesfest aus. Quelle: Roland Hermstein

Zudem ging Matjes-Klaus von Tisch zu Tisch und erklärte den Gästen, was sie da genau für Fisch aßen. „In Deutschland muss der Fisch nach dem Fang sofort komplett ausgeweidet werden“, erzählte er. In den Niederlanden sei das nicht so. So reife der Fisch dann unter anderem noch mit der Bauchspeicheldrüse in Salzlake. Die natürlichen Enzyme könnten noch eine Weile wirken und dem jungen Hering seinen besonderen Geschmack geben, der ihn zum Matjes macht.

Das späte Fest zum Fisch lockte viele Besucher an. Am Donnerstagabend war der Hackepeter gut besucht. Am Freitag war das Matjesfest komplett ausgebucht – und auch am Samstag soll es kaum noch Plätze geben.

