Einkaufen und zur Post gehen: MTV hilft Senioren in der Corona-Krise

Vorsfelde

Der Sportbetrieb liegt wegen des Coronavirus auf Eis, trotzdem ist der MTV Vorsfelde nicht untätig: Er will Menschen, die älter sind und zur Risikogruppe gehören, unterstützen, damit die nicht nach draußen müssen und sich mit dem Virus anstecken. Einkäufe erledigen, Wege zu Post oder Apotheke – das können Freiwillige übernehmen.

Der MTV stellt seine Busse dafür bereit. Um Unterstützer zu finden, startete der Verein in seinem Newsletter einen Aufruf. Der trägt schon erste Früchte, freut sich der stellvertretende Vorsitzende Fabian Vandrey, der das Projekt betreut.

Erste Freiwillige haben sich schon gemeldet

Die ersten freiwilligen Helfer haben sich schon gemeldet, zum Beispiel zwei Handballer. Eine Frau bietet außerdem Gespräche am Telefon an. Das ist gerade in der Corona-Isolation wichtig. „Wir können aber noch mehr Helfer gebrauchen“, sagt Vandrey.

Er hatte von ähnlichen Hilfsaktionen gehört. Zum Beispiel von der großen Unterstützung für den Gifhorner Pastor Lothar Krauss, der wegen des Coronavirus vier Wochen in Quarantäne war. Die Gemeinde kaufte in dieser Zeit für ihn ein. Vorbildlich, lobt Vandrey.

Senioren sollten zuhause bleiben

Der MTV möchte älteren Menschen in den Corona-Zeiten unterstützen. „Sie gehören zur Risikogruppe, eine Ansteckung mit dem Virus könnte für sie schlimme Folgen haben“, sagt der MTV-Vize. Deshalb sollten Senioren zuhause bleiben.

Erst kürzlich sah Vandrey, wie viele ältere Bürger auf dem Wochenmarkt waren und einkauften. Das sei nicht gut. Das sollten lieber freiwillige Helfer machen.

So könnte der Service ablaufen

Fabian Vandrey weiß schon, wie dieser Service ablaufen könnte: Per WhatsApp oder per E-Mail können Nachrichten mit den gewünschten Erledigungen bis 16 Uhr an den MTV geschickt werden. Am Folgetag werden dann Einkaufszettel und Geld abgeholt, Einkauf und Rückgeld werden bis 16 Uhr geliefert.

Alles ist kontaktlos. Klar, dass Helfer Mundschutz und Handschuhe tragen, außerdem halten sie den Mindestabstand von zwei Metern ein – Sicherheit muss sein.

Interessierte bitte melden

Wer bei dieser Initiative mitmachen möchte, sollte sich beim MTV melden. „Wir möchten explizit Interessierte ansprechen, die nicht zu einer Risikogruppe gehören“, unterstreicht Vandrey. Mit der Aktion übernehme der Verein gesellschaftliche Verantwortung. Weitere Infos unter www.mtv-vorsfelde.de.

Von Sylvia Telge