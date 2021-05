Vorsfelde

Der MTV Vorsfelde verliert ein hauptamtliches Vorstandsmitglied: Fabian Gerwich Vandrey ist seit sieben Jahren für Ganztangsbetreuung an Altstadt- und Moorkämpeschule zuständig, wurde als möglicher Nachfolger von Lutz Hilsberg gehandelt, wenn der als MTV-Geschäftsführer in einigen Jahren in den Ruhestand geht. Doch jetzt wechselt Vandrey zur Stadt-Tochter Volkshochschule, um dort den neuen Bereich Lernförderung aufzubauen. Seine Nachfolge in der Ganztagsbetreuung tritt Marc Erdmann an. Große Änderungen, so Erdmann, plane er nicht.

Fabian Gerwich Vandrey startete den Ganztagsbereich mit vier Leuten

Warum auch? Fabian Gerwich Vandrey (41) hat 2014 die Ganztagsbetreuung an der Vorsfelder Altstadtschule durch den MTV Vorsfelde gestartet – „mit vier Leuten und 70 Kindern“, sagt er. Im Laufe der Jahre baute der Gesundheits- und Sportmanager den Ganztagsbereich Schritt für Schritt aus, bekam später den Standort Moorkämpeschule hinzu. Und heute? „Heute sind wir 24 Mitarbeiter inklusive Praktikanten und externe Dozenten und betreuen über 200 Kinder an zwei Standorten“, sagt Marc Erdmann (41).

Altstadtschule Vorsfelde: Judo gehört zum Repertoire der Ganztagsbetreuung durch den MTV. Quelle: Mike Vogelsang/Archiv

Erdmann hat fast sechs Jahre lang mit Vandrey in der Ganztagsbetreuung gearbeitet, seit zwei Jahren leitet er das Betreuungsangebot am Standort Altstadt. Er ist gelernter Gymnasiallehrer und ging als Kind sogar auf die Altstadtschule. Am Ganztagsangebot werde sich „nicht so viel ändern“, betont der Familienvater. Nach wie vor bleibe der Schwerpunkt „Sport“ – „schließlich sind wir ein Sportverein“. Es werde Kinderturnen, Handball, Faustball, Judo oder Faustball.

Aber dank externer Mitarbeiter kann der MTV auch Backen und Kochen oder eine Natur-AG anbieten. „Vor allem die Natur-AG kommt super an“, berichtet Erdmann. So würden die Kinder beispielsweise einen „vogelfreundlichen Garten“ kennenlernen. An der Moorkämpeschule hat Vorgänger Vandrey sogar im Rahmen der Corona-Notbetreuung einen Schulteich mit Wasserschildkröten angelegt. Dort gibt es auch einen Schulgarten. All das will Marc Erdmann fortführen.

Vandrey baut den Bereich Lernförderung in der Volkshochschule auf

Und Fabian Gerwich Vandrey? Er ist zum 1. Mai ins Bildungshaus der Stadt Wolfsburg gewechselt, zu dem auch die Volkshochschule (VHS) gehört. Dort ist er jetzt Koordinator Lernförderung und soll ein Konzept erarbeiten, mit dem alle möglichst alle Kinder erreicht werden sollen – wenn Bedarf da sei. Sein Ziel: „Ich will Kinder erreichen, die es schwer haben. Und ich will, dass alle Kinder in Wolfsburg einen Schulabschluss machen.“ Staatliche Stellen würden Geld dafür bereitstellen. „Aber wir müssen diese Mittel auch in Anspruch nehmen.“ Und sinnvoll einsetzen.

Dem MTV Vorsfelde bleibt Fabian Gerwich Vandrey übrigens erhalten: „Ich arbeite künftig ehrenamtlich im Vorstand mit...“

Von Carsten Bischof